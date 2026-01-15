下波挑戰強烈冷氣團！預估這時「南下速度慢」冷空氣恐長時間在台灣附近

生活中心／黃依婷報導

冷空氣南下時間大約在下週二晚間，各地氣溫明顯轉變。（圖／翻攝自氣象報馬仔）

今（15）日風力微弱，受輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，其中桃竹苗、嘉南、花蓮及金門局部地區有10度左右或以下低溫發生。氣象粉專也指出，下波冷氣團預計將在這時南下，且不排除有增強為強烈大陸冷氣團。

氣象粉專「氣象報馬仔」發文，近期天氣型態，簡單來說就是白天相對溫暖，甚至會有熱的感覺，但深夜至清晨偏冷，呈現日夜溫差偏大的變化，預期還要持續一段時間，日夜溫差大的日子，最容易忽略保暖及感冒，早出晚歸或是清晨外出的朋友，仍要留意低溫變化。

廣告 廣告

「氣象報馬仔」提到，下波強冷空氣南下時間大約在下週二晚間，各地氣溫明顯轉變，氣象署已認其強度為大陸冷氣團，亦不排除有增強為強烈大陸冷氣團之趨勢，該波強冷空氣移動速度偏慢。

「氣象報馬仔」提醒，下週的冷空氣不只南下緩慢，後續退場也慢且後續仍有冷空氣接力南下，冷空氣主體長時間維持在台灣附近，因此冷的時間相對拉長，小編提醒短暫回穩之後，強冷空氣下半場接力登場，各地同樣會冷的很有感，務必提早做好保暖準備。

更多三立新聞網報導

雷虎科技告Cheap！他酸「恭喜超越館長」：成為網紅界老大

強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷

玩日本遇最大敵人！一票台人秒認「頭痛快窒息」 內行人曝解法

長輩嘆「冷到發抖」卻不開暖氣！全場讚1神物：省錢又舒服

