下波最冷探10度！RSV病毒混戰「3天恐惡化成肺炎」

記者江柏緯、陳心慈／台北報導

天氣又要變冷了！氣象署表示入冬後首波冷氣團將在週六南下，氣溫漸降，週日晚間到下週一清晨將會最冷，本島平地將挑戰10度以下低溫。小兒科醫師提醒，呼吸道融合病毒是造成嬰幼兒和高齡族群，下呼吸道感染的元凶，隨著入冬氣溫變化大，威脅也升溫。

週六降碰到入冬後首波冷氣團南下，氣溫漸降，小兒科醫師提醒，呼吸道融合病毒是造成嬰幼兒和高齡族群，下呼吸道感染的元凶。

醫院診所叫號：「15號請到診療室。」

冬天一到氣溫變化大，感冒掛病號的人增多了，不只有流感疫情，醫師也示警呼吸道融合病毒，隨著入冬威脅也升溫。

小兒科醫師盧韋廷：「不過在小小孩或是一些中老年人，它有時候會侵犯到他的氣管、支氣管、下呼吸道，就是咳嗽、喘啊、喘鳴聲啊，它比較嚴重會影響到下呼吸道，會突然胸悶、喘啊、咻咻的聲音，尤其是小孩跟老人的話，就要趕快就醫這樣子。」

呼吸道融合病毒病程變化非常快，可能短短2、3天內，就從發燒、咳嗽惡化成呼吸急促，甚至進展為肺炎或支氣管炎，尤其下一波低溫來襲不可大意。

12、13日降雨集中在北部地區，15日雨勢趨緩、天氣轉乾。

中央氣象局預報員李孟軒：「清晨也因為在中南部雨量是比較偏少，還是有輻射冷卻效應出現，所以局部地區的氣溫比較低，最低溫是在南投中寮，只有12.2度的情形。」

12、13日降雨集中在北部、東半部、山區、北海岸有局部大雨，14日降雨範圍較零星，到了15日轉乾、雨勢趨緩，但週六下午就要迎來入冬最首波冷氣團。

中央氣象局預報員李孟軒：「在週六明天下半天之後，其實北部氣溫就會有明顯下滑趨勢，到了週日清晨可能在北部的低溫大概落到14度左右情形。」

這波冷氣團是今年入冬以來最強的一次，也是體感上最為明顯的降溫。

13日下半天氣溫直直落，從20度降到16度，14日最高溫也僅有16度，週一清晨低溫到13至15度，受到輻射冷卻加成，本島平地將挑戰10度以下，直到下週二氣溫才會回升。

這波冷氣團不僅是今年入冬以來最強的一次，也是體感上最為明顯的降溫，又碰上流行性感冒病毒的猖獗期，民眾一定要注意添衣保暖。

