下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過

生活中心／李明融報導

氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。

廣告 廣告





未來一週冷暖震盪！粉專示警下波鋒面「日、韓恐暴風雪」：台灣也逃不過

今（29日）清晨輻射冷卻作用之下，平地最低溫出現在新竹縣關西鎮7.8度。（圖／氣象署提供）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，根據最新模擬資料顯示，2月7日至9日之間預估將有一波相當強的冷空氣襲捲東亞、東北亞，日本、南韓一帶可能出現強風、降雪甚至暴風雪，天氣條件偏向惡劣，粉專特別提醒該段時間要前往日、韓的朋友，務必預留備案，尤其是交通運輸，最容易受到天氣影響，新幹線、航班、地方鐵路都有延誤或停駛的風險。而這波冷氣團可能也會間接影響到台灣，預估將跟著冷一波，不過粉專表示仍要持續觀察冷空氣實際南下路徑與角度，才能確定台灣到時候會有多冷。





未來一週冷暖震盪！粉專示警下波鋒面「日、韓恐暴風雪」：台灣也逃不過

氣象粉專提醒，本週天氣冷暖震盪，下週再迎一波冷空氣。（圖／翻攝自NCDR）

氣象署指出，今（29日）清晨輻射冷卻作用之下，平地最低溫出現在新竹縣關西鎮7.8度，其次是苗栗縣頭屋鄉8.6度、苗栗縣西湖鄉9.2度。中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午新竹、苗栗及雲林有局部10度以下氣溫發生的機率，白天起逐漸回暖，受到東北季風影響，各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率，因夜間輻射冷卻，早晚氣溫低，日夜溫差大。北部13至22度、中部11至28度、南部12至29度、東部14至25度。

原文出處：未來一週冷暖震盪！粉專示警下波鋒面「日、韓恐暴風雪」：台灣也逃不過

更多民視新聞報導

政府月底發錢了！一早存摺「近4萬入帳」

YouTube免費仔崩潰了！「1實用功能」恐要收費

中國示警「日本危險」別去！台旅遊達人「這理由」認了

