下波「很強」冷空氣將至！最低恐跌破8度 3000公尺高山有望白頭

今（2）日受到「大陸冷氣團」稍微增強，北台灣體感濕冷，其他地區白天微涼舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫將降至12度左右。氣象專家吳德榮表示，週六至下週一另一波「很強的冷空氣」將南下，歐洲模式模擬以「強烈大陸冷氣團」的機率為最高，屆時本島恐出現8度左右的平地最低氣溫。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄提到，今日「大陸冷氣團」略增強，氣溫略降，北台偏冷，其他地區白天微涼舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫將降至12度左右。水氣漸減少，中部以北白天起降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，3000公尺以上高山仍有飄雪機率。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明（3）日仍受「大陸冷氣團」影響，北台偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫約在11度；水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨。

週三至週五（4至6日）「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

吳德榮說明，週五（6日）晚起鋒面抵達，北台轉雨降溫。週六（7日）中部以北濕冷有雨、下週日至週二（8至10日）各地轉晴冷。

週六至下週一（7至9日）另一波「很強」的冷空氣南下，歐洲模式模擬以「強烈大陸冷氣團」（臺北測站≦12度）的機率為最高，本島將出現8度左右的平地最低氣溫。但各國模式持續調整中，應密切觀察，莫妄下定論。

