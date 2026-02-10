下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團

今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。

林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下！（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

林得恩在「林老師氣象站」發文提到，下一波新的冷空氣準備南下！今日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，早晚仍偏涼冷；要提醒的是，中南部地區日夜溫差增大。下一波新的強冷空氣南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度初步評估在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間。

廣告 廣告

林得恩表示，屆時，北部及東北部地區氣溫稍稍下降，其它地區則維持在早晚偏涼；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；2/12（週四）白天起，東北季風或大陸冷氣團開始減弱，台灣各地氣溫再度回升，早晚仍為偏涼；迎風面的東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其它地區則為多雲到晴天氣。

至於今日各地低溫預測，林得恩指出，西半部、宜花及澎湖地區攝氏13至16度，台東地區攝氏15至17度，金門地區低溫攝氏10至12度，馬祖地區為攝氏8至9度。

延伸閱讀

做一年抵四年！測試介面股王穎崴今年員工分紅超過50個月

想發財必看！威力彩狂飆13.5億 3招提升偏財運

比奧運比到忘記大學作業！女將求饒 教授：專心比賽