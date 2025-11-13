下游警戒! 萬榮鄉明利村湧入泥流 機具急撤離

花蓮縣 / 綜合報導

今(13)日下午1點30分，花蓮馬太鞍溪新形成的堰塞湖溢流，下游溪水水位明顯上漲，水流湍急。在萬榮鄉明利村作業的重機具，也在溢流前，加速撤離河岸堤防。明利村內也由員警持續廣播，提醒村民不要進入災區，務必要遠離河道，所有人都不敢大意。

警消廣播說：「請警戒區域民眾遠離河道，並依規定進行撤離及避難。」大型怪手一台接著一台，排成一列整齊有序，加速開離河岸堤防。當地村民說：「可以看到前方的馬太鞍溪，目前的水流開始逐漸上升，代表上面堰塞湖已經開始溢流。」

廣告 廣告

馬太鞍溪溪水上漲，水流也變得湍急，河堤旁的汽車駕駛猛踩油門，急著衝到安全的地方，因為新的堰塞湖即將溢流，所有人都不敢大意，就連救護車都到現場待命。

花蓮縣萬榮鄉明利村民說：「連我們晚上睡覺的時候，他們會就是，如果水真的很大的話，他會吹哨子，就是要我們要趕快往高處跑，下坡下去有一家，那個早就已經離開了啦，有回來，然後剛剛又離開了。」

花蓮縣萬榮鄉明利村民說：「然後就通報到下面的，也是他們同行的，然後就跟我們村民講(要溢流了)，(心)好累，亂亂的，這幾天我們都已經很受不了了，已經在吃那個心臟病的藥，要堅強一下。」

村民們提心吊膽，聽著水聲徹夜難眠，好不容易熬過了夜晚，惡夢卻還在延續。員警廣播說：「村民禁止進入災區，請村民禁止進入災區。」

就擔心堰塞湖溢流致災，員警騎著機車，連安全帽都來不及戴上，就急著拿起大聲公，來回不停廣播，提醒在低漥地區的村民們，抓緊時間撤離。花蓮縣萬榮鄉明利村村長林萬成說：「該收容的收容，該撤離的撤離，都是在戒備，(工程)都是在靜止狀態。」

都是在靜止狀態，馬太鞍溪溪水持續流進明利村，目前已經撤離14人，到萬榮國小活動中心，堰塞湖威脅不容忽視，也提醒居民務必要隨時保持警覺。

原始連結







更多華視新聞報導

明利村還在淹！ 滾滾泥流沖入村落 民眾嘆：應可避免

馬太鞍溪暴漲「泥水漫台9線」 萬榮鄉明利村急撤離

馬太鞍溪漫流明利村釀災 大型機具進河道清淤導流

