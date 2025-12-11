下湳社區勇氣故事×耶誕手作熱力登場 銀齡閱讀力暖心升級

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】西螺鎮圖書館今(11)日在下湳社區活動中心辦理「爺奶聽故事與聖誕手作」閱讀推廣課程，結合勇氣故事、節慶文化與創意彩繪三大單元，吸引二十多位長者踴躍參與。課程旨在提升銀髮族閱讀興趣、強化社交互動並營造節慶氛圍，為社區冬日注入滿滿活力與溫度。

活動首先以故事單元《你也可以什麼都不怕》開場，透過角色「咚布巴」面對威脅時的無畏精神，引導長者理解恐懼往往源於內心投射，而勇氣則來自自我覺察及正向思維。講師Jackie老師（謝淑貞）以生活案例示範「忘掉我，恐懼自然退」，帶動爺奶分享自身面對困境的經驗，現場互動輕鬆、氣氛溫暖。

第二單元則聚焦聖誕節慶主題，從耶誕節起源、文化象徵談到全球不同的慶祝方式，搭配節慶圖片讓長者快速進入氛圍。爺奶們熱烈分享家庭交換禮物、收到祝福卡片的往年回憶，笑聲此起彼落。課程不僅活化長者記憶，也讓其透過節慶議題與兒孫世代建立更多共同話題。

壓軸的「彩繪聖誕禮物袋」更掀起現場高潮。志工運用投影機示範步驟，協助長者掌握色塊配置與圖案描繪技巧。每位爺奶以彩色筆揮灑創意，將聖誕樹、雪花、麋鹿、拐杖糖等節慶圖案繽紛呈現。有人笑說要送給孫子當驚喜，有人計畫送給多年好友，讓手作成為冬日裡最溫暖的祝福。

西螺圖書館館長廖雅娟表示，此次課程結合閱讀啟發與手作創意，能同時刺激長者記憶與手部精細動作，更重要的是讓閱讀變得不再遙遠，而是一種陪伴日常的生活方式。她強調，未來將持續深化社區合作，讓更多長者在閱讀活動中找到支持、希望與歸屬感。

活動在熱烈掌聲中畫下句點。下湳社區期盼後續能持續推動長者閱讀推廣與節慶文化課程，並強化跨世代交流，讓故事、創意與陪伴在地方持續發光，成為社區銀齡生活最動人的亮點。