下滑逾40年 食米量止跌反彈

隨著國人飲食西化等原因，我國食米量從民國70年代每人每年可吃90公斤的白米，一路下滑至112年的42.08公斤，創史上新低。但根據農業部公布最新統計數據，113年國人每人食米量止跌回升至42.42公斤，農糧署官員認為，近年辦理炒飯、燴飯、飯糰等賽事，帶動冷凍用米使用量增加所致，也會持續透過契作，推動市場導向白米種植。不過業者認為，食用米量增，與景氣有關。

據農業部調查，113年全國每人每年吃掉穀類87.62公斤，其中包括米42.42公斤、小麥36.98公斤、玉米7.96公斤，及其他0.27公斤。

我國稻米大多為國人食用，鮮有外銷，外界關切歷年食米量變化。70年代全國每人每年吃掉90公斤，之後便大幅下滑，不過113年卻比112年增加。農糧署副署長黃昭興認為，應與近年推動如炒飯、燴飯、飯糰等賽事，帶動冷凍用米消費相關。

黃昭興說，農業部今年更推動「糧食產業升級計畫」，除了調整公糧收購價，更以花東米作模型，力推集團產區契作等措施，盼農民不止繳公糧，而是可與業界合作，朝種植市場導向用米。

近年米價上漲，今年至今平均米價已達每公斤46.6元，較109年的41.25元漲幅達12％，且多個秋颱、冬颱接連侵襲，部分地區二期作也傳出歉收，價格恐更高。黃昭興認為，就算每公斤漲5元，換算下來平均消費者年增約200元，不致影響消費意願。

但有包裝米業者認為，包裝用米銷售不只與景氣有關，也與外食費高漲與薪資停滯息息相關，當外食費漲到一般消費者難以負擔時，就會改買漲幅低的米。