下營九龍太子宮卯兔星君神像被偷

下營九龍太子宮卯兔星君神像，十四日凌晨二點多遭竊。（九龍太子宮提供）

記者盧萍珊∕下營報導

下營區九龍太子宮供奉的「卯兔星君」，十四日凌晨二點多遭一名竊賊偷走，竊賊進入廟內未偷走香油錢、金牌，反而熟門熟路直接將神像抱走，前後不到五分鐘得手，原來這尊神像是國家工藝大師陳啓村的作品，市價約六百萬元。

九龍太子宮主委吳金燕指出，廟內的主祀神是三太子，二十七年前建廟時委請陳啓村大師雕刻卯兔星君，沒想到卻在一夕間被竊，令人相當心痛，希望各界協助找尋。

從監視畫面可見，身材高挑男子身穿帽Ｔ外套、戴口罩，在十四日凌晨二時十七分從九龍太子宮後方，打開廟的後門進入，期間躲避監視器拍攝，經過前殿的香油箱、金牌都不拿，反而直奔卯兔星君的神位，拿掉外面的玻璃罩後，將神尊抱在懷中走出，犯案時間前後不到五分鐘。

身穿帽T外套、戴口罩的男子，十四日凌晨走進廟內，偷走卯兔星君。（記者盧萍珊攝）

台南工藝家的陳啓村，在二０一九年獲文化部登錄為國家重要傳統工藝傳統木雕保存者（人間國寶），二０二０年獲頒「國家工藝成就獎」，包括作者與廟方透過臉書發出神像遭竊的訊息，並譴責籲請竊賊自省，眾神有眼、法理不容，期能儘早歸還神像。

麻豆警分局接獲報案，已派人調閱九龍太子宮、路口監視影像，現場採證，組成專案小組偵辦中。