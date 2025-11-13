下營公設解編市地重劃計畫書獲內政部原則同意 在地產業打造宜居新下營

下營公設解編市地重劃計畫書獲內政部原則同意，將在地產業打造宜居新下營，圖為規劃意象圖。（記者李嘉祥翻攝）

臺南市政府積極推動下營區公設解編市地重劃計畫書，於今年8月經內政部審議原則通過，計畫正式邁入實質開發階段；市長黃偉哲強調，未來會持續以兼顧環境與產業發展的方式推動下營轉型，讓地方居民共享更完善的生活品質，也讓「A贏」精神成為臺南農村新典範。

市長黃偉哲表示，下營是臺南重要農業聚落，有深厚地方文化底蘊；此次重劃將7塊公共設施保留地予以解編，活化土地，不僅是土地開發計畫，更是文化再生的起點；該案公共工程並以「發揚在地農村文化」為核心理念，結合下營三寶－黑豆、蠶桑、白鵝意象，將地方產業特色轉化為兼具藝術與教育功能的地景設計，另也設置多元化遊憩及體健設施，打造融合生態、文化與生活美學的公共場域，全面提升居民生活品質。

地政局長陳淑美說明下營區原都市計畫包含多處公園、市場及公保地，分散於各地，經通盤檢討後需採跨區市地重劃方式整合開發；市地重劃範圍分布於下營區住宅密集重要鄰里圈域，共計六個區塊，開發面積約7.908公頃，土地權屬公有2人、私有地主240人；開發完成後可提供住宅區面積約5.4308公頃，並規劃公園、兒童遊樂場、停車場、廣場、道路、綠地等公共設施用地約2.4772公頃，開發經費預估3.77億元。

陳淑美局長指出，此次重劃完成後可望重新連結地區交通網絡，擴大商圈發展腹地，並整合宗教文化、地方產業與傳統風貌，形成完整生活圈，帶動區域繁榮與宜居新貌；另，市府預計於114年底都市計畫發布實施後，市地重劃計畫書預計115年第一季公告後啟動重劃作業，重劃工程目前亦已進行規劃及基本設計作業，預計115年辦理工程施工，期望能於117年初完工。