下營區中營社區排水設施改善提升防汛效能

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下營區公所日前完成中營社區排水設施改善，將可提升防汛效能。(記者盧萍珊攝)

（另開新視窗）

記者盧萍珊／下營報導

下營區中營社區部分排水設施為磚造水溝，因年久失修不易清理，每逢豪雨排水不及造成路面積水，影響居民通行安全，下營區公所自一一０年推動中營社區排水改善，日前完成箱涵工程，提升防汛效能，守護居民安全。

下營區長李宗翰表示，自一一０年起推動中營社區排水改善計畫，其中因部分排水設施用地屬私人土地，需逐戶協調取得土地使用同意，另舊有排水溝緊鄰磚造民房，施工規劃及安全維護均需審慎評估。

在市府經費補助下，分別於一一二年完成下游長八十七公尺箱涵分流工程，一一五年五月三十一日完成上游長一百二十公尺箱涵，有效提升地方防汛效能，守護居民安全。

李宗翰表示，未來區公所將持續盤點轄內易淹水地區及排水瓶頸路段，積極向中央及市府爭取改善經費，透過內外水同步治理、軟硬體建設並進的方式，全面強化社區防災韌性，打造更安全宜居的生活環境，另治水防汛列為施政重點，除積極推動各項重大水利建設，降低外水倒灌風險外，也同步加強社區排水系統等內水治理工作，並配合移動式抽水機布設及抽水站建置，逐步提升整體防洪排水能力，朝向「低淹水、不致災」的目標邁進。