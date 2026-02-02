下營區公所向台糖借展五分車頭與軌道車 於下營道班房重現糖鐵歷史風華

下營區公所向台糖借展五分車頭與軌道車，於下營道班房景點重現糖鐵歷史風華。（記者李嘉祥攝）

下營區保存台糖百年舊糖鐵，臺南市政府持續多年活化後蛻變為串聯6里的絲綠步道，深受地方肯定；下營道班房歷經區公所、下營上帝廟、下營商圈、海墘營文化藝術基金會、下營觀光休閒農業協會及摩托卡工作室努力整修，成為藝術展覽空間，區公所並進一步向台糖公司借展五分車火車頭及軌道車，完成吊運至道班房旁並重新除鏽上漆及外觀修復，重現70年代糖鐵歷史風貌，市長黃偉哲歡迎喜歡糖鐵文化民眾來下營道班房打卡拍照，體驗下營庄線五分車鐵道風華。

下營區長李宗翰表示，這條連接新營糖廠與學甲區甘蔗種植區的糖業鐵路，學甲線稱「下營庄線」，建於1908年，迄今已經118年之久，下營庄線環繞下營市區南端，早期更是居民重要交通工具，與地方生活息息相關；為保存鐵道文化，市府近年積極推動下營舊糖鐵改造為人行步道及自行車道，成功保留與活化百年糖鐵，成為居民健走、通學及休閒生活的重要步道。

李宗翰區長指出，下營道班房內原下營糖鐵車站僅保留下來的歷史建物，經區公所與地方廟宇、協會共同努力，重新整修活化為藝術展覽空間，並將糖鐵下營庄線道岔重現，成為地方糖鐵文化亮點；向台糖公司借展的2台五分車火車頭中，日立機型火車展示於北端火燒珠糖鐵十六甲站鐵道公園、溪州牌火車也在地方人士奔走及下營上帝廟經費贊助下成功借展於原糖鐵下營車站，與道班房、道岔、軌道車及甘蔗車等糖鐵元素結合，呈現多元化糖鐵風華。

李宗翰區長強調，為提供遊客高品質遊憩體驗，區公所完成景觀廁所設置，並媒合透南風文化創意公司爭取文化部補助「A贏文藝復興與文創加值地方創生計劃」，以此處為主要據點推動每月「甜甜相聚」活動，努力將下營區打造為糖鐵文化園區，也歡迎鐵道迷或喜愛糖業歷史鄉親來下營道班房一睹風采。