下營區公所攜手下營上帝廟寒冬送暖 結合民力關懷500戶弱勢家庭

▲下營上帝廟與下營區公所於農曆年前攜手辦理寒冬送暖愛心活動，結合慈善團體、宮廟、基金會等民力發送民生物資與祝福禮金給弱勢家庭。（記者李嘉祥攝）

為關懷轄內弱勢族群，讓民眾在歲末寒冬中感受社會溫暖，下營上帝廟與臺南市下營區公所於農曆年前攜手辦理「2026年寒冬送暖愛心活動」，31日在上帝廟第一停車場舉行，結合慈善團體、宮廟、基金會等民間力量發送民生物資與祝福禮金，協助弱勢家庭安心過好年。

此次活動關懷對象包含下營區低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、獨居老人、弱勢家庭兒少及其他邊緣戶等共計500戶，發放愛心米、衛生紙、麥片等生活物資，每戶並提供便當及祝福紅包，盼在寒冬中傳遞實質溫暖關懷與協助弱勢家庭減輕生活壓力；下營區公所員工與下營上帝廟執事人員及志工協助引導與搬運，對行動不便或不克到場者，由各里長協助到府關懷，確保不遺漏需要幫助的民眾，也讓服務更貼近在地需求，展現基層治理與社區互助的力量。

下營上帝廟主委姜金利表示，廟方秉持玄天上帝濟世助人的精神，連續16年辦理寒冬送暖活動，在寒冷冬天發放祝福金及民生用品，除實際減輕弱勢家庭生活壓力，也希望讓受助民眾感受社會的溫情與支持，並發揮拋磚引玉效益，號召更多團體與人士投入公益，透過民間善心力量補足行政照顧不足處。

下營區長李宗翰指出，政府資源有限，但民間愛心無限，區公所每年攜手下營上帝廟及多個慈善團體、宮廟與民間企業，於農曆年前辦理歲末寒冬送暖活動，感謝下營上帝廟協助募集所需經費及各界愛心響應，使活動得以順利推動，未來會持續整合地方資源，共同推動社會關懷中做，將溫暖傳遞至社會每個角落。