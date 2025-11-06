下營區公所爭取好望角計畫進行新興里環境綠美化 社區髒亂點改造為景觀步道

下營區公所爭取好望角計畫進行新興里環境綠美化工程，將社區髒亂點改造為美麗景觀步道。（記者李嘉祥攝）

為防制登革熱防及解決新興里頂港中排農田水利署閒置空地雜草叢生蚊蟲困擾，下營區公所爭取臺南市政府都市發展局好望角計畫補助，以「新興里綠緣」為主題進行環境綠美化改造，分2年三期施作，於今年10月底全部完工。

下營區長李宗翰表示，區公所平時除加強社區環境巡查及下鄉防治宣導外，並積極與里長合作盤點社區周邊髒亂空地，協調取得土地所有權人同意空地認養，爭取市府好望角計畫補助改造閒置空地，透過綠美化杜絕登革熱滋生並美化社區環境景觀，提供民眾休憩步道空間，展現一舉數得效益。

李宗翰區長說，為打造高齡友善城市休閒空間，區公所除將5公里長的舊糖鐵改造為絲綠步道外，並努力推動東興國小、下營國小、賀建國小及中營國小通學步道與武承恩公園人本環境改造，多元化增加民眾休憩場所，同時也透過環境改造來避免垃圾棄置，達到登革熱防治最佳效果。

李宗翰區長指出，「新興里綠緣」環境綠美化改造工程全線貫通市道174線至裕農街長達1.1公里水圳步道，透過景觀綠帶搭配紅磚步道，搭配景觀燈及休閒座椅，完善民眾休憩散步環境，深獲社區居民好評；未來區公所也會持續推動閒置空地改造為綠美化環境及休閒步道，提供高齡長者安全活動空間，同時解決登革熱孳生問題，打造宜居環境