下營區弘昌碾米工廠董事長 捐贈防災設備獲頒感謝狀

下營區公所辦理防災聯繫會報，會中由區長李宗翰（左）頒發感謝狀給弘昌碾米廠董事長曾江燁，感謝捐贈防災設備。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊／下營報導

下營區弘昌碾米工廠董事長曾江燁，長年擔任下營區防災志工，除協助下營區公所推動各項防災業務宣導外，也以實際行動支持地方防救災整備，五日捐贈下營區公所福慧隔屏及福慧床各六組，充實防災協作中心及避難收容相關設備，有效提升防災整備與應變量能。

下營區公所五日辦理「防災、協作中心志工教育訓練暨災民收容演練及民間救災團體聯繫會報」，藉由教育訓練與實地演練，強化志工及民間團體的協作機制與應變能力。

下營區長李宗翰在會報上，代表市長黃偉哲頒贈感謝狀給曾江燁，感謝其長期投入防災志工行列，並以實質捐贈行動支持地方防災工作。李宗翰表示，防災工作有賴公私協力及民間力量共同投入，透過企業與志工的支持，可使防災體系更加完善，未來也將持續結合民間資源，強化地方防災韌性，守護居民生命財產安全。