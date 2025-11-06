下營執行好望角綠美化計畫有成
記者張淑娟／下營報導
下營區新興里原本髒亂的步道，區公所爭取市府的好望角綠美化計畫後，不只消除髒亂還成為景觀步道，更以綠美化來杜絕登革熱病媒蚊孳生的問題，還提供居民休憩健走的步道空間，可說一舉多得。區長李宗翰表示，歡迎各社區將髒亂點變成綠地空間，美化居住環境。
下營區公所為打造高齡友善城市休閒空間，已完成改造五公里舊糖鐵為絲綠步道，並努力推動東興國小、下營國小、賀建國小及中營國小通學步道與武承恩公園人本環境改造，期多元化增加民眾休憩場所，更重要的是透過環境改造來避免垃圾棄置，達到登革熱防治最佳效果。
李宗翰指出，此次公所執行的環境綠美化位於新興里頂港中排農田水利署閒置空地，因民眾常反映空地雜草叢生及蚊蟲困擾，經爭取市府好望角計畫補助，特以「新興里綠緣」為主題，來延續既有水圳步道，並分兩年三期工程施作，目前已全部完工，全線貫通市道174線至裕農街長達一點一公里水圳步道，且透過景觀綠帶搭配紅磚步道，及景觀燈、休閒座椅，深獲社區居民好評。
區公所也表示，為打造下營美好宜居環境、落實登革熱防治，除加強社區環境巡查及下鄉防治宣導外，更積極與里長共同盤點社區周邊髒亂空地，協調取得土地所有權人同意空地認養，爭取市府好望角計畫，藉此改造閒置空地，而新興里也用綠美化行動來杜絕登革熱滋生並美化社區環境景觀，提供民眾休憩步道空間，工程效益相當好，未來區公所會持續推動閒置空地改造為綠美化環境及休閒步道，提供高齡長者安全活動空間，解決登革熱孳生問題。
其他人也在看
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 1 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
海鷗沒來「準鳳凰」強度開飆！粉專揭「1超鬼助攻」恐北轉掃台了
生活中心／綜合報導今年第25號颱風「海鷗」強度升級到中颱，朝南方移動的海鷗沒有對台灣造成直接影響，不過就有最新消息傳出，原本位於關島附近的熱帶擾動90W，增強為熱帶性低氣壓TD29，可能會在24小時之內生成第26號颱風「鳳凰」，就有氣象粉專指出「這時間點」將可能出現另一波冷高壓南下，讓路徑北轉機率升高，最新路線預估曝光。民視 ・ 1 天前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 2 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
「鳳凰」颱風最快今生成 三路徑決定影響台程度
又有颱風要襲台了嗎？中央氣象署觀測，目前熱帶性低氣壓TD29，最快在今天就會增強為鳳凰颱風，而且這個準颱風，看起來有可能會逼近我們而來，關鍵就在於北轉的角度與時間點，假設高壓減弱得快，颱風可能會通過東...華視 ・ 1 天前
鳳凰颱風最新預測！氣象署：下週三開始影響「全台有雨」
[Newtalk新聞] 目前位在關島附近的熱帶性低氣壓TD29將在今(5)天增強為今年第26號鳳凰颱風。中央氣象署公布最新路徑指出，鳳凰颱風將在本週末北轉，往台灣方向移動，預計下週三開始影響各地天氣，屆時，受颱風外圍環流影響，全台有雨。 今日上午熱帶性低氣壓TD29位於北緯8.0度，東經143.4度，即關島附近海域，正以每小時19公里速度，向北北西前進。其中心氣壓為1002百帕，近中心最大風速為每秒15公尺，瞬間最大陣風可達每秒23公尺。 氣象署預報員黃恩鴻說明，氣象署最新模擬路徑和之前相比更加集中，預估熱帶性低氣壓TD29將在今天增強為輕度颱風，並在本週末移動至菲律賓北側海面後北轉，影響台灣機率增加。氣象署預估，鳳凰颱風將自下週三開始影響台灣，其外圍環流將使北部、東半部地區和恆春半島出現短暫雨，中南部地區則有局部短暫雨發生機率。 至於鳳凰颱風是否和東北季風產生共伴效應，致使北部及東北部地區降下致災性豪雨，黃恩鴻表示，就目前鳳凰颱風模擬移動路徑來看，兩者之間有機會在台灣北方海面產生共伴效應，需特別留意鳳凰颱風發展情形，預先準備防災措施。查看原文更多Newtalk新聞報導奴才們集合囉！台新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰颱風最快「下週一發海警」！北轉逼近台灣 氣象署：3地區下到發紫
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，屆時颱風有北轉趨勢，預估下週二、三最影響台灣，北部、東半部及南部要留意大雨及豪雨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
海面不是燒船！太陽能板自燃 居民查看驚：燃點不只一處
彰化鹿港崙尾社區海堤的一處光電廠，6號一早發生多處太陽能板起火燃燒事件，目擊民眾描述，「雖然大量黑煙已消散，但海面上的太陽能板仍在燃燒」，工作人員急忙用滅火器撲滅，然而一處火點剛被撲滅，其他地方又開始冒煙。據了解，前一天晚上就已經有燃燒情況發生，讓人質疑到底有多少個燃點！彰縣環保聯盟理事長洪新有表示，附近地區已發生三、四起太陽能板自燃案例，「這種情況相當危險」，擔心太陽能板與滅火用的乾粉會污染整個濕地生態系統，呼籲公部門應介入調查，以保護當地海洋生態環境。TVBS新聞網 ・ 30 分鐘前
東北季風接力「週日又有一波」！準鳳凰颱風路徑曝光 恐北轉撲台
今（4）日東北季風加上華南雲系影響，迎風面水氣偏多。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明日華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，週四（6日）東北季風開始減弱，氣溫明顯回升。至於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，後續有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的可能，預估下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風生成！路徑恐北轉逼近台灣 氣象專家驚呼「又強又大的怪物」
今年第26號輕度颱風「鳳凰」今天（6日）凌晨2點生成，目前在鵝鑾鼻西南方1190公里處，以每小時28公里速度，向西轉西北西進行，預估下週一、週二穿越呂宋島後北轉、朝台灣方向靠近，由於強度可能達強颱或中中廣新聞網 ・ 9 小時前
鳳凰颱風最新路徑曝！下週北轉「經過台灣上空」 估風雨全台有感
今年第26號輕度颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2點生成，天氣風險分析師吳聖宇預測，鳳凰颱風下週二（11日）往北轉接近台灣海峽南部，下週三就會經過台灣上空。雖然颱風強度在接近台灣前會有所減弱，但因屬大環流系統，仍可能對各地帶來明顯風雨，且週日晚至下週一白天大台北、宜蘭地區可能出現東北季風與颱風外圍環流交會的顯著降雨。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
準颱風鳳凰強度恐達中颱以上 氣象署：週末是關鍵觀察期
準鳳凰颱風最快11月4日生成，強度可能達中度以上！氣象專家分析其路徑雖仍有變數，但高機率從台灣東部北上或直接侵襲台灣，外圍環流勢必對台灣造成影響。氣象署簡任技正「伍婉華」表示，如北轉時間較早，對台灣影響將較輕微。氣象分析師「吳聖宇」坦言，「TD29是個不好預報且麻煩的系統」，這將是連續第2年11月可能有颱風影響台灣。專家也提醒民眾留意颱風與東北季風的交互作用，這是觀察的重點！TVBS新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰生成倒數中！ 專家曝最壞劇本：恐南部登陸東部出海
受東北季風影響，全台天氣轉涼，北部與東部地區今天（5日）仍有局部短暫雨。至於颱風動態，中颱海鷗肆虐菲律賓，在關島附近的熱帶低壓TD29，預估最快今（5）日將發展為今年第26號颱風「鳳凰」，可能在未來幾天對台灣構成潛在威脅。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
準颱風鳳凰將生成！AI預估「將爆發性增為強颱」 是否侵台這2天是關鍵
關島附近的熱帶性低氣壓「TD29」預估在今（5）日生成鳳凰颱風，氣象署最新觀測，TD29今日凌晨2時中心位於北緯8.4度，東經143.0度，以每小時8公里速度，向北北西進行，並在11日、12日最接近台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰」颱風要來了？最快今成形 氣象粉專揭恐影響全台灣的1關鍵路徑
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導熱帶性低氣壓TD29今（5）日上午位於北緯8.0度、東經143.4度海面上，以每小時19公里速度朝北北西移動。氣象粉專「台灣颱風論...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AI預測準鳳凰颱風「強又大」 粉專：全台明顯降雨
熱帶性低氣壓TD29將形成今年第26號颱風「鳳凰」，氣象專家分析AI模式預測，指出準鳳凰颱風未來可能發展為強烈颱風「又強又大」，若以目前路徑來看，全台都可能出現明顯降雨。中天新聞網 ・ 1 天前