下營執行好望角綠美化計畫有成

下營原本髒亂的空間變成乾淨的景觀步道。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／下營報導

下營區新興里原本髒亂的步道，區公所爭取市府的好望角綠美化計畫後，不只消除髒亂還成為景觀步道，更以綠美化來杜絕登革熱病媒蚊孳生的問題，還提供居民休憩健走的步道空間，可說一舉多得。區長李宗翰表示，歡迎各社區將髒亂點變成綠地空間，美化居住環境。

下營區公所為打造高齡友善城市休閒空間，已完成改造五公里舊糖鐵為絲綠步道，並努力推動東興國小、下營國小、賀建國小及中營國小通學步道與武承恩公園人本環境改造，期多元化增加民眾休憩場所，更重要的是透過環境改造來避免垃圾棄置，達到登革熱防治最佳效果。

李宗翰指出，此次公所執行的環境綠美化位於新興里頂港中排農田水利署閒置空地，因民眾常反映空地雜草叢生及蚊蟲困擾，經爭取市府好望角計畫補助，特以「新興里綠緣」為主題，來延續既有水圳步道，並分兩年三期工程施作，目前已全部完工，全線貫通市道174線至裕農街長達一點一公里水圳步道，且透過景觀綠帶搭配紅磚步道，及景觀燈、休閒座椅，深獲社區居民好評。

區公所也表示，為打造下營美好宜居環境、落實登革熱防治，除加強社區環境巡查及下鄉防治宣導外，更積極與里長共同盤點社區周邊髒亂空地，協調取得土地所有權人同意空地認養，爭取市府好望角計畫，藉此改造閒置空地，而新興里也用綠美化行動來杜絕登革熱滋生並美化社區環境景觀，提供民眾休憩步道空間，工程效益相當好，未來區公所會持續推動閒置空地改造為綠美化環境及休閒步道，提供高齡長者安全活動空間，解決登革熱孳生問題。