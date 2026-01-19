下營年貨大街除夕起連續五天登場 買好物打卡送市集券再抽限量好禮

每年下營年貨大街都吸引眾多人潮參與，今年活動自除夕起一連五天，歡迎各界來下營買好物、打卡送市集券，再抽限量好禮。（記者李嘉祥攝）

為迎接農曆新年，提供回鄉民眾休憩空間及活絡地方商圈與帶動年節消費熱潮，臺南市下營區公所將於2月16日除夕起至20日初四期間，於下營上帝廟前長街舉辦「2026馬上發財 下營年貨大街」活動，結合在地社群互動與市集消費回饋，市長黃偉哲邀民眾走進下營、拍照打卡、逛街採買，用行動感受最有年味的年貨大街。

下營區公所區長李宗翰表示，下營年貨大街不僅是採買年貨的重要場域，更是凝聚地方情感與年節文化的重要節點，每年都吸引眾多民眾參與，今年活動以「馬上發財」為主題，只要拍攝下營年貨大街街景照片於個人臉書打卡並標註指定主題標籤完成任務，即可至服務台領取市集券，可於合作的指定攤商折抵消費，每日限量100張，每人每一帳號限領一次，期望透過創意行銷與市集回饋，吸返鄉遊子及遊客走進下營，共同迎接充滿喜氣與祝福的新一年。

李宗翰區長說，除年貨採買與市集互動外，年貨大街活動期間亦安排多組街頭藝人演出，包括全台第一位大型操偶師冠軍陣頭猩猩、駐唱歌手現場演繹、結合力與美的火舞特技表演、節奏感十足融合燈光效果的炫光花式扯鈴等，表演者多為長期深耕街頭藝術的專業藝人，白天至夜晚皆能營造不同氛圍，讓民眾在採買年貨之餘，也能近距離欣賞街頭藝術的魅力，感受下營年貨大街兼具傳統年味與當代表演能量的多元風貌。

李宗翰區長指出，為提升參與黏著度，今年也特別規劃加碼活動，連續5日完成打卡任務者，於最後一日服務處營業時間結束前憑打卡貼文經工作人員確認，即可獲得限量好禮包，禮品價值約500元，限量20份，送完為止，以鼓勵更多遊客實際走訪、分享下營年節魅力。