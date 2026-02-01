下營年貨大街2/16中山路開賣

迎接馬年，下營區公所自二月十六日起舉辦年貨大街，歡迎民眾逛街買東西。（下營區公所提供）

記者盧萍珊∕下營報導

迎接農曆春節到來，下營年貨大街二月十六日（除夕）到二十日（初四）將在下營區中山路舉辦，打卡就送五十元市集券。下營區長李宗翰表示，舉辦年貨大街期能活絡地方商圈，帶動年節消費，歡迎民眾前來採買感受濃濃的年味。

由下營公所主辦的年貨大街，今年邁入第四年，李宗翰說，迎接馬年到來，活動以「馬上發財」為主題，在下營玄天上帝廟口前的中山路舉辦，集結美食、伴手禮、南北貨等攤商，二月十六日除夕當天有街頭藝人、歌唱表演、花式扯鈴，炒熱過年氣氛，民眾吃完圍爐正好來年貨大街逛街走走採買年貨，感受下營的魅力。

民眾只要在活動期間前往下營年貨大街服務處，在臉書拍照打卡標注下營年貨大街，即可獲得市集券五十元，在合作的指定攤商折抵消費。連續五天到年貨大街完成打卡任務者，在最後一日即可獲得限量好禮包禮品，限量二十份，送完為止。

李宗翰強調，透過創意行銷與市集回饋，吸引更多家庭、返鄉遊子與旅客走訪下營，迎接充滿喜氣與祝福的新年。