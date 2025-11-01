下營田園時光小市集 行銷農產5寶

下營農會的鵝肉鬆、黑豆醬油首度結合柳營農會牛奶饅頭，變成鵝香乳香雙饗饅頭，十分吸睛。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕下營報導

下營區農會一日舉辦下營田園時光農創小市集，以「優鮮推薦 農創樂活」為主題，集結在地青農、家政班及各地農會農產品展售，呈現豐富多元的農創風貌，吸引民眾參加。

下營田園時光農創小市集在下營農會超市旁廣場舉行。下營農會總幹事陳乃源說，轄內特色農產有五寶，分別是白鵝、文旦、蠶桑、黑豆及台南十六號越光米，在市場深受歡迎，農會首次跨域結合特色農產商品變成行銷創意和亮點。

下營農會田園時光農創小市集也可體驗手作蠶絲被。(記者盧萍珊攝)

下營農會的鵝肉鬆、黑豆醬油首度結合柳營農會牛奶饅頭、關廟農會關廟麵變成鵝香乳香雙饗饅頭、醬香關廟麵的美食，跨區串聯特色農產品變成美味的創意，讓民眾驚豔，有助行銷三農會商品，開拓三區特色農產銷路。

現場有下營鵝肉鬆、桑葚汁、黑豆漿、黑豆茶免費品嘗，農會家政班並以下營農會鵝肉鬆、黑豆蔭油和柳營農會牛奶饅頭、關廟農會關廟麵，創意製作鵝香乳香雙饗饅頭、醬香關廟麵炒麵，讓民眾眼睛為之一亮，食慾大增。

現場也有蠶絲被體驗、氣球泡泡秀、Ａ贏農產品全面八折優惠，讓民眾趁機撿便宜，大肆採購。