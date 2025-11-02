下營田園時光農創小市集火熱登場 跨區串連展現農業創新與優鮮魅力

下營區農會理事長曾丁祥、總幹事陳乃源、下營區長李宗翰及議員、農改場、南市農會總幹事吳嘉仁等多區農會總幹事聯合為活動揭幕。（記者李嘉祥攝）

為推廣在地優質農產，展現農業創新成果，臺南市下營區農會週末假日於農會超市旁廣場舉辦「2025下營田園時光農創小市集」，以「優鮮推薦．農創樂活」為主題，首度跨區串連各農會特色農產品，集結在地青農、家政班及各地農會農產品展售，呈現豐富多元農創風貌，讓民眾共度充滿田園氣息的假日時光。

晴天舞魅及下營家政班以活力四射舞蹈表演為市集揭開序幕，會中並安排二場「食農推廣活動」與「農特產品拍賣秀」，農會家政班以下營農會鵝肉鬆、黑豆蔭油和柳營農會牛奶饅頭、關廟農會關廟麵，創意製作鵝香乳香雙饗饅頭、醬香關廟麵炒麵開放民眾試吃，吸引人潮排隊品嚐。

市集現場也推出多項精彩內容，包括A贏農產品八折、蠶絲被拉絲體驗、氣球泡泡秀及年度新品發表等，讓民眾不僅能品嚐黑豆茶、黑豆漿、桑椹汁、鵝肉鬆、鵝肉貢丸等在地代表性產品，更能進一步認識食材來源，體驗產地直送的健康與新鮮。下營區長李宗翰及市議員陳秋宏、尤榮智、吳通龍、臺南農改場、南市農會總幹事吳嘉仁及多區農會總幹事等均出席力挺。

下營區農會理事長曾丁祥及總幹事陳乃源表示，下營有白鵝、文旦、蠶桑、黑豆及臺南16號越光米等五寶，在市場受歡迎，今年農會首次跨域結合各農會知名的特色農產商品變成行銷創意和亮點，除透過農創小市集提供青農與家政班展示成果舞台及推廣食農教育，拉近民眾與在地農業的距離，也期透過合作行銷打開更多市場，讓更多人認識並支持臺灣農業的創新與價值，也歡迎各界民眾到下營感受農產魅力與溫馨田園氛圍。