下營紅厝社區農村再生計畫完工 攜手區公所打造休憩景觀步道
▲下營紅厝社區農村再生計畫完工，攜手區公所改造髒亂區及融入在地特色，以農水署閒置用地打造休憩景觀步道。（記者李嘉祥攝）
臺南市下營紅厝社區發展協會近年積極爭取農村再生計畫，與下營區公所合作將社區荒廢髒亂空間改造為公園綠地，去年讓原工藝之父顏水龍故居旁堆置垃圾窪地搖身變成社區水池公園，成為地方亮點景觀；今年進一步獲得市府補助840萬元，將利用農水署十六甲分線閒置空地打造長1.2公里長的休閒景觀步道，提供鄉村地區居民休閒運動好處所，也讓民眾有感農村改變及進步。
下營區長李宗翰表示，下營區老年人口已達25%，為打造高齡友善城市休閒空間，除在市區積極改造國中小及公園無障礙步道環境，鄉村區因無公園綠地都市計畫，區公所與社區發展協會合作爭取農村再生計畫補助，盤點社區可利用土地，改造為社區公園及景觀步道，讓鄉村地區居民也有公園步道休閒環境。
李宗翰區長感謝紅厝社區發展協會理事長馮榮傳及紅甲里長顏榮泰，用心盤點出社區內農水署閒置用地，透過農村再生計畫與補助，將原雜草叢生及遭傾倒廢棄物髒亂點，改造為長1.2公里景觀步道，此項作為獲得居民肯定及支持。
李宗翰區長強調，未來區公所會持續協助社區爭取十六甲分線景觀步道延續工程，讓紅厝社區透過步道連結至市區下營公園，讓友善高齡環境互相串聯，創造幸福健康A贏地味。
