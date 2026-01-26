下班不想參與同事聚餐？企業顧問教「三段式好感說話術」留下情面

職場難免會遇到聚餐邀約，不想參加該怎麼拒絕？口語表達與危機處理專業顧問蔡祐吉於《升遷不單靠努力，讀懂空氣更順利》一書中，收錄職場人士最常碰到的45個主題，先以和讀者互動的情境破題，接著解構其原因，後提出最有效的實際解方，幫助讀者說出適當的話，為自己在工作場合中建立正向影響力。以下為原書摘文：







不想參與同事聚餐？



週五下午，部門同事在群組裡提問：「今天下班一起去吃個火鍋吧？慶祝案子結束～～」 訊息一跳出來，其他人很快接龍：「好啊！」「我可以～～」「YA～火鍋+1」你拿著手機，盯著訊息框，心裡想：「我真的不想去耶⋯⋯這禮拜太累了，想回家⋯⋯但如果不去，會不會感覺很難相處？」

以下哪句話最能讓你不出席又保有團隊感？

A.「我不喜歡人多的場合，你們玩吧。」

B.「今天我不方便出席，但下次我來主揪，我負責選一家高評價的餐廳！」

C.「你們應該也沒差我一個吧？」

正解是B，這樣說保有溫度、誠意十足，而且還留下自己參與的可能性與價值感。

在職場裡，「聚餐」常常不只是吃飯，還是建立關係的默契場域、展現「好相處」的場景。你1次不去，沒人說什麼；2次沒去，可能被當成特立獨行；但如果3次都說「你們去就好」，對不起，你很可能就會「真的被當成不想參加的人」。

但你也不可能每次都勉強出席，畢竟你有自己的生活、有界線、有身體健康要顧。所以，關鍵不是「去不去」，而是你要怎麼拒絕，拒絕後有沒有保持好適當的連結。





3大錯誤的拒絕方式



的確，拒絕是有分對錯的，如果你拒絕的用字遣詞錯了，你在同事之間尷尬的程度，絕對會足以讓你想找個洞鑽進去喔！像是下列3項常見的回應。

我不喜歡這種場合： 直接挑氣氛毛病，等於告訴大家：「我不喜歡跟你們在一起。」 即使你說的是「場合」不是「人」，聽起來也像是在跟大夥兒拉開距離。

你們吃你們的，我有事： 這句話會讓人覺得你不想參與團體，甚至覺得自己「被你排除了」。

完全不解釋、不參與話題：只回一句「不了」，然後整個群組都沒你聲音。久了之後，大家就真的會把你從參與名單中「除名」。





拒絕用「三段式好感說話術」



想拒絕聚餐？請使用「三段式好感說話術」 有時候我們真的無法參加同事的聚餐，但又擔心直接拒絕會顯得不合群。這時候，不妨運用這個讓人聽了也舒服的說話技巧，既能婉拒又不失禮貌，也保有團隊參與感。

「三段式好感說話術」具體做法如下：

難以拒絕的理由：說明你不是故意不參加，而是真的有難處。 替代承諾：提出另一種補償方式，例如改天請飲料或午餐。 保持熱情參與感：表達你對大家聚餐的支持與關心，例如：「幫我多拍幾張照片喔！」。

如果真的不想參加，又不想失禮，下面3個方法可以學起來：

拒絕聚餐不等於拒絕互動：你可以不去，但請在群組裡回應幾句：「這間評價很好欸～～你們點起來！」、「等等拍肉盤給我聞香一下喔！」這種「遠端參與感」，會讓你留在大家的話題圈裡。

不參加也可以「貢獻」：可以幫忙訂位、提醒優惠，或之後送上點心、飲料說：「聽說你們上次聚會很開心，這小點心就當我補參一咖啦～～」人情流動，不一定非要到場不可。

拒絕頻率要控制：你可以挑聚餐「只參加1、2次」，讓大家知道你不是永遠缺席，而是會挑適合時機參與。這樣你就會被視為是「有界線但不冷漠」的人。

拒絕不是問題，「冷掉」才是問題。 你有權選擇不參與，但你也有責任維持人際的溫度與連結。 真正成熟的你，懂得優雅地說不、誠懇地補位、聰明地留名。 你要讓大家知道你不是不好相處，而是懂得為自己的生活「設限」，但也知道怎麼樣讓關係「保溫」，甚至「加溫」。

（本文摘自／升遷不單靠努力，讀懂空氣更順利：職場小白必學工作話術與人際觀察／方智出版）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為下班不想參與同事聚餐？企業顧問教「三段式好感說話術」留下情面