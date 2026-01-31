下班兼職靠AI賺外快！美媒揭10大低門檻副業

生活中心／林依蓉報導

現在兼職副業越來越普遍，越來越多人開始尋找「低門檻、好上手」的賺錢方式。根據美國媒體報導，AI工具的普及，特別是像ChatGPT這類生成式人工智慧，正改變人們工作的方式。不僅能簡化日常任務，還能在不增加工時的情況下創造額外收入。即使沒有專業背景或初學者，也能透過ChatGPT輕鬆開啟第二事業。

















ChatGPT變身「賺錢神器」創造額外收入！美媒推薦10大「好上手」副業清單

美媒最新報導指出，只要懂得運用ChatGPT這類AI助手，即使沒有專業背景，在家也能創造額外收入。（示意圖，非關此新聞／翻攝畫面）

美媒最新報導指出，現在只要懂得運用像ChatGPT這類AI助手，即使沒有專業背景，也能以更聰明、更有效的方式簡化日常工作，甚至在家就能創造額外收入。報導中列出10種適合初學者的賺錢模式，包括知識教學、個人助理、創意內容、語言服務與數位商品等多元領域。



1.線上家教：利用AI生成練習題與量身打造教材。

2.虛擬助理：由AI協助撰寫郵件、排行程與社群貼文，大幅提升工作效率。

3.旅遊規劃師：用AI快速產出客製化行程與旅遊指南，賺取佣金或服務費。

4.內容撰寫與編輯：運用AI撰寫部落格或新聞稿，可縮短創作時間（需自行加工防抄襲）。

5.履歷與求職信撰寫：利用AI分析職缺特質，幫求職者優化客製化履歷，提升面試機會。

6.社群媒體管理：利用AI協助想主題、寫文案與標籤，幫助品牌保持線上活躍。

7.語言翻譯服務：AI可幫助快速翻譯，你負責精修與校對。不過仍需具備一定語言能力，因為AI翻譯並非完美。

8.數位產品販售：使用AI輔助製作規劃表、預算表等電子檔，並在平台販售數位產品創造被動收入。

9.線上課程與工作坊：使用AI幫你寫課程大綱與教材，並在相關平台上架，吸引受眾報名賺學費。

10.YouTube頻道經營：利用AI想主題、寫標題與影片腳本，增加觀看率與廣告收益。





美媒報導指出，AI工具不能完全依賴，而是要結合個人專長與創意，才能在市場脫穎而出。（示意圖，非關此新聞／翻攝畫面）









然而，無論是內容撰寫、語言翻譯或教材製作，完全依賴AI可能導致內容出錯、缺乏競爭力，甚至引發版權爭議。報導指出，AI工具不能完全依賴，而是要結合個人專長與創意，才能在競爭激烈的副業市場中脫穎而出。

