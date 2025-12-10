下班冷氣沒關4天…補習班竟罰員工1.2萬 勞動部怒了

網友表示同事因忘了關冷氣被罰1.25萬，勞動部認為此舉已經違反法律。示意圖，李政龍攝



一名補習班櫃檯人員提到，公司規定下課離開教室後，員工必須關閉冷氣與電扇，有同事忘了關，竟被公司罰款1萬2500元，令她質疑規定是否合法。勞動部今（12/10）表示，雇主因勞工疏失遭受損害時，懲罰不可扣工資，也不得懲罰性或賠償性罰款。

一名網友在Dcard表示，她在一間美語補習班櫃檯工作，公司內部規定，下課離開教室後，就必須關閉冷氣與電風扇開關，若沒有關，就必須依照補習班對面國小租借教室的金額付費賠償。日前打掃阿姨發現，有間教室冷氣從5日晚上20時30分直到8日上午11時，將近4天沒關，教室負責人及另一名櫃檯人員被罰1萬2500元。原PO提問：「這樣合法嗎？能不能匿名向勞工局檢舉？」

廣告 廣告

對此，勞動部表示，依《工作規則審核要點》規定，公司懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款。

勞動部提到，《勞動基準法》第22條及第26條另有規定，工資應全額直接給付勞工，且不得預扣工資作為違約金或賠償費用。勞工如因疏失致使雇主受損害時，雇主宜另循司法途徑尋求救濟，不得逕自扣發工資。

勞動部強調，民眾如果發現事業單位違反《工作規則審核要點》或《勞基法》，可詳載事業單位名稱、地址及具體事證，逕向該事業單位所在地勞工行政主管機關請求處理，以維權益。

更多太報報導

你猜到了嗎？年度代表字出爐 1.5萬人投給「這字」狂勝「詐」

早到也不行！女提前40分鐘上班被炒 法院認同公司「這理由」

稱「打仗時可上班」被圍剿 苗博雅深夜發文：台灣被佔領我會第一批被殺