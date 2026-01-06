下班加強保暖！17縣市低溫特報 「這6地」非常寒冷

即時中心／潘柏廷報導

中央氣象署今（6）日下午4時32分針對17縣市發布低溫特報，而氣象署也說明，今日晚間至8日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，而今日晚至明（7）日晚北部及東北部局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請民眾注意防範。

氣象署指出，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，發布非常寒冷的「橘色燈號」，同時也指出，新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，並發布寒冷的「黃色燈號」。

對此，氣象署呼籲民眾，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。





