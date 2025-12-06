下班只剩睡覺的命？她有收入卻無餘力生活 貼文掀上班族大共鳴

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

剛出社會的第一份正職，帶來的往往不是想像中的自由，而是現實狠狠一巴掌。近日一名網友發文吐露心聲，表示自己終於有能力買喜歡的3C產品，例如手機、平板、耳機甚至switch，不過原PO感嘆，當她下班到家時早已累倒攤在床上，「有了購買能力，卻沒有辦法使用這些購買來的東西」，也讓她好奇，「大家第一份工作都是怎麼調適的？」

剛出社會的第一份正職，帶來的往往不是想像中的自由，而是現實狠狠一巴掌。（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上發文透露，自己是一名身障員工，工作上比一般人更容易感到吃力。好不容易有了經濟能力，能買手機、平板、耳機甚至 Switch 等喜歡的3C產品，卻完全享受不到。她無奈表示，「平日一下班就累到倒頭就睡，假日也睡到中午。有了購買能力，卻沒力氣使用這些東西。」也因此讓她開始困惑：「大家第一份工作都是怎麼調適的？」

讓她更佩服的，是那些下班後還能「開第二人生」的人，有人健身、有人進修、有人下班回家還要陪另一半、處理家務、提供情緒價值。

貼文曝光後，引發網友熱議，「可能是你還不熟練工作內容而已，當熟練到內化工作內容，你的耗能會降低，下班後會剩下更多能量」、「我適應一個新工作大概需要花3個月到半年，那之後就比較舒適了」、「因為這是妳初入社會的第一份工作，可以理解成妳還在新人學習階段對嗎？剛開始摸索適應一定都比較累～後期上軌道，妳就能有更多時間做自己喜歡的事情了」。



