下班只想躺平，覺得自己好廢？心理師教3招轉念：你其實不比別人差

每天上班都很累，難得提早下班滑手機，卻看到別人社群分享親友聚會、工作榮譽，此時心理只想耍廢，但卻忍不住自我批判，難道「下班只想躺平」錯了嗎？《優活健康網》特摘心理師所撰此文，幫助民眾重新整理心境，如果還是很想過上所謂的「斜槓生活」，那就靜下心思考如何規劃時間。







上班很累，下班只想追劇？



上班就已經累癱了，下班只想追劇吃零食、耍廢打電動，根本沒有力氣精進自己⋯為什麼有的人還可以當什麼「斜槓青年」，我之於成功根本就像「槓龜青年」啊！這應該是很多人的心聲。

廣告 廣告

當你看著臉書、IG，覺得別人過得比你好、比你成功的時候，別亂了陣腳不斷自我批判，請先想想以下3件事情：





很多人都把社群濾鏡開到最大



許多人都把生活中最好的一面放在社群軟體上，無論是和朋友家人聚會、工作的成功經驗、戀情婚姻育兒的喜悅⋯等等，一比較下就會覺得自己的生活很乏味，但其實「很多人都把社群濾鏡開到最大」，你的生活並沒有真的過得比別人差，而是在滑手機短時間吸收了別人太高密度的美好生活，覺得自己的日常失色罷了。





重新去思考成功的定義



成功對於你來說是什麼？有令人羨慕的伴侶、有職稱響亮又有前景的好工作？人生只有一次，很多人卻把職涯，甚至是生涯的重心放在「我要讓人看起來很好」。也許準時上下班、窩在家一整天和自己好好相處，比起超量工作得到響亮成就，還有令人稱羨的人際關係讓自己更快樂、更舒服。





好好規劃時間



好好規劃時間並不是要你把生活安排得很緊湊，而是去審視什麼事情是你真的在乎的，那些在乎的事情也許是親情、愛情、愛好⋯這些事更值得你把時間栽進去。

再重新思考與規劃時間後，如果你還是很想過上所謂的「斜槓生活」，那就靜下心思考如何規劃自己的時間，而不是把別人忙的輪軸轉的生活硬套在自己身上。

（本文獲點亮心燈諮商中心授權轉載，原文為：當社畜就夠累了！下班只想躺平，覺得自己好廢怎麼辦？）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

下班一直想著「未完成的工作」無法放鬆？醫教你「1招」清空大腦

上班總是把工作「完成就好」？過來人：「多做1件事」老闆更愛你



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為下班只想躺平，覺得自己好廢？心理師教3招轉念：你其實不比別人差