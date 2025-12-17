下班回家遇死劫！７旬清潔婦遭公車撞倒捲入車底亡

（記者許皓庭／台北報導）台北市中正區昨（16）日晚間傳出嚴重死亡車禍，一輛公車行經忠孝西路一段準備右轉重慶南路時，不慎與一名騎乘腳踏車的 74 歲徐姓婦人發生碰撞。徐婦當場被捲入車底受困，警消獲報趕抵將人救出時，發現已無生命跡象，經緊急送往台大醫院搶救仍宣告不治。警方初步對肇事趙姓駕駛酒測，數值為零，全案依過失致死罪偵辦。

這起令人遺憾的事故發生於傍晚 6 時許的下班尖峰時刻，地點位於車流量龐大的忠孝西路與重慶南路一段路口，即台開金融大樓前方。當時趙姓司機駕駛公車沿忠孝西路行駛，正準備右轉進入重慶南路時，與同向騎乘自行車的徐姓婦人發生擦撞。強大的撞擊力道導致徐婦連人帶車倒地，隨即不幸被捲進公車底部受困，現場險象環生。

據側面了解，不幸罹難的徐姓婦人，平時在事發地點附近的商辦大樓補習班擔任清潔工。案發當下，她剛結束一整天的辛勞工作，正騎著腳踏車準備返回住處休息，豈料在返家途中遭遇橫禍。警方在事故發生後迅速聯繫死者家屬趕赴醫院，家屬接獲噩耗悲痛萬分，在醫院內情緒潰堤，場面令人鼻酸。

轄區中正一分局警方在事故後立即介入調查，並依規定對肇事的趙姓公車司機進行酒精濃度檢測，確認其酒測值為 0，並無酒駕情事。儘管如此，趙男仍因涉及過失致死罪嫌，將面臨法律責任。至於詳細的肇事原因，以及是否涉及大型車內輪差或視線死角等因素，警方將調閱周邊監視器畫面及行車紀錄器進一步釐清，以還原事故真相。

