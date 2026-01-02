下班回家「未做1事」惹怒公婆！老公竟補刀12字 網心疼：當媳婦還要會通靈

一名媳婦抱怨自己下班沒主動去切水果，意外惹怒公婆。（示意圖／Pexels）

家庭關係中的婆媳問題向來是難以化解的敏感話題。近日，一位媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，控訴自己在元旦期間因為「沒切水果給公婆吃」而產生爭執，甚至引發與丈夫的不快，讓她感到相當委屈。

原PO表示，公婆於元旦當天上午來訪，表示想在家中留宿一晚。她因工作關係，直到當晚9點才下班返家。進門後與公婆寒暄幾句，便上樓梳洗休息，未料約莫晚上10點多，公婆突然情緒激動，表示不打算過夜，要求丈夫載他們返家。

對此突如其來的反應，原PO感到相當困惑，向丈夫詢問原因，才得知「因為妳沒有切水果給他們吃」。她坦言，對方並未提及此需求，自然無從得知。讓她更錯愕的是，丈夫非但未加以緩頰，反而補上一句：「他們沒講但是妳應該要知道」，令她深受打擊氣喊：「公婆整媳婦，連這招都可以用是不是？這種公婆，惟恐天下不亂，還期待媳婦如何善待它們嗎？」現在居然連老公也要跟她爭執，讓她感到心當心寒。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，「真的辛苦你了，遇到這種，工作已經夠累了，回家還要當女僕，重點是另一半還跟著起鬨，他爸媽當兒子的不能切嗎？」、「剛下班回到家累都累死還要玩猜謎語遊戲，妳老公把妳當什麼」、「你回你老公啊，當初為什麼要娶你，娶個靈媒不是很好，會通靈」、「妳跟老公說你爸媽想吃水果，你是不會去切？」、「以後天天叫你老公猜猜你心裡在想什麼？」、「是不是兒子娶了老婆，他們同時就沒手沒腳了」。

