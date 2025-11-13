下班小心！北北基4縣市豪雨狂襲 雨勢下到明晨

中央氣象署發布豪雨特報，東北季風影響，易有短延時強降雨，今（13）日基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水，雨勢恐持續至明（14）日早上。

氣象署針對4縣市發布豪、大雨特報，豪雨區域為基隆北海岸、台北市山區；大雨區域包含台北市、新北市、宜蘭縣。

氣象署指出，今受東北季風影響，水氣偏多，迎風面桃園以北及宜蘭大致為陰雨的天氣，其中基隆北海岸及大台北地區降雨較持續，有局部大雨發生，尤其基隆北海岸雨勢最明顯，局部可能有豪雨出現，其他地區則為零星短暫雨後多雲，天氣逐漸轉穩定。

氣溫方面，氣象署說，北台灣天氣轉涼，整天約20至23度，其他地區溫度也稍下降，低溫為21至24度，高溫為26至28度。

