下班小心！東北季風襲台 北北基宜拋雨彈「一路下到明早」

中央氣象署今（17）日下午4點40分發布4縣市大雨特報，受東北季風影響，基隆北海岸及大台北、宜蘭山區今日有局部大雨發生的機率，一路下到明天上午。氣象署提醒民眾注意瞬間大雨，山區民眾應慎防坍方、落石及溪水暴漲等災害。

中央氣象署今（17）日下午4點40分發布4縣市大雨特報。（圖/氣象署提供）

由於東北季風持續影響台灣，迎風面的北部及東北部地區首當其衝，此次大雨警戒範圍包括基隆市、台北市、新北市以及宜蘭縣。氣象署特別提醒，山區地形容易造成地形抬升效應，使降雨更加集中，民眾應特別留意瞬間強降雨可能帶來的危險。

氣象署呼籲相關地區民眾應隨時關注最新氣象資訊，避免前往山區或河床等危險區域，並做好防範措施。如遇緊急狀況，應立即撤離至安全地點，確保人身安全。

