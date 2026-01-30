下班尖峰車輛拋錨卡路中 蘆竹、龍潭警即時推車排除危機

老車半路熄火，蘆竹警當機立斷徒手救援 影象曝光。





下班尖峰時段車流量大，若車輛突發故障拋錨於道路中央，極易造成交通回堵甚至引發追撞事故。桃園市蘆竹分局與龍潭分局近日分別發生民眾車輛於繁忙路口突然熄火，所幸員警即時伸出援手，徒手協助推移故障車輛至安全處，迅速排除交通障礙，展現警方為民服務的暖心行動。

蘆竹分局指出，南崁派出所警員林哲宇日前傍晚5時許，在蘆竹區中正路與榮興路口執行交通疏導勤務時，察覺新南路往南崁方向車陣停滯不前，立即上前查看，發現一名24歲女駕駛所駕自小客車因車齡逾20年，機械零件老化導致引擎突然熄火，車輛停在路中無法動彈，後方車輛鳴笛聲四起，情況一度驚險。

廣告 廣告

女駕駛表示，車輛疑因疏於保養，雖曾短暫重新啟動，但行至路口中心再度熄火，無論如何操作皆無法發動。眼見車流回堵加劇，林員擔心枯等拖吊車恐延誤交通並增加事故風險，當機立斷徵得駕駛同意後，請其掌握方向盤，自己則在車後徒手推車，硬是頂著繁忙車潮將車輛平安移至路邊安全處所，迅速恢復交通順暢。

愛車拋錨路中，龍潭巡警即時伸援解圍。

無獨有偶，龍潭區中豐路與干城路口日前也發生類似情況。一名60歲林姓男子駕車停等紅燈時，車輛突然熄火拋錨於車道中央，讓他一時手足無措。聖亭派出所所長鄭榮捷率警員曾建凱、林君儀及張銘恩等4人巡邏經過時，發現號誌轉綠後該車仍停滯不動，即使鳴按喇叭與警鳴器示警也無反應，警方擔心駕駛身體不適，立即上前關心。

林男神情慌張表示，車輛一路正常，未料停等紅燈時突然熄火無法重啟。正值尖峰車潮湧現，警方隨即開啟警示燈進行交通疏導，並與林男合力推車至路旁安全位置，同時陪同等候道路救援拖吊。林男感謝警方即時協助，並苦笑說，愛車或許「捨不得分開」才會突然罷工，原本計畫售車也只好暫時擱置。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，員警於勤務中主動察覺異狀、應變果決，展現「視民如親」精神，足為同仁表率；龍潭分局長施宇峰也呼籲，民眾駕車上路前務必定期檢查保養車況，尤其老舊車輛更應注意電瓶、油路等系統安全。

警方提醒，若行駛途中不幸拋錨，應立即開啟雙黃警示燈，並於車後適當距離放置三角警示牌，保持冷靜避免二次事故發生；遇突發狀況亦可即時向警方求助，警方將持續守護民眾行車安全，讓道路交通更加順暢。

愛車拋錨路中，龍潭巡警即時伸援解圍。

更多新聞推薦

● 2026台北燈節採「雙展區、雙IP」 西門町攜手泡泡瑪特吸客