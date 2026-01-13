下班尖峰車顧路！暖警「一臂之力」徒手推車化解塞車危機

Peugeot旗下最具設計話題的跨界跑旅408，迎來了備受矚目的小改款。這次改款最顯著的改變在於品牌視覺語彙的更迭，原先極具侵略性的長條「獠牙」日間行車燈正式宣告退場，取而代之的是與新世代3008/5008看齊的「三爪」式燈組設計。這項被外媒戲稱為「拔牙」的工程，並未削弱408的氣場，反而透過更細緻的Matrix LED矩陣式頭燈與全新的3D造型水箱護罩，為這輛法系美型車增添了幾分成熟且俐落的時尚感。小改款408將極具侵略性的長條「獠牙」日間行車燈移除，取而代之的是與新世代3008/5008看齊的「三爪」式燈組設計。除了車頭的變革，細節處的「發光」巧思也是本次改款的精髓。小改款408成為品牌首款在車尾導入「發光PEUGEOT字標」的車型，橫貫式黑化尾燈條在點亮後更具層次。此外，Peugeot特別為其開發了名為「迷幻綠（Flare Green）」的專屬新車色，這款車漆能隨環境光線在亮黃與深綠之間切換，搭配新設計的19吋至20吋幾何造型輪圈，讓408在動靜之間都能成為道路上的視覺焦點。 走進車室，招牌的i-Cockpit座艙也同步進化。改款後的408換上了顯示效果更佳的10吋3D數位儀表板

