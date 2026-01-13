下班尖峰車顧路！暖警「一臂之力」徒手推車化解塞車危機
記者陳治交／台南報導
張姓男子開車下班返家，不料車輛電力系統故障，停在馬路中央動彈不得，又逢下班時段，造成交通堵塞，巡邏員警二話不說徒手將故障車輛推移路旁，即時解除張的困境。
市警二分局南門派出所副所長張嘉勛與警員孫崇傑十二日下午五點許巡邏行經南門路與五妃街口，發現車流回堵，一輛銀色小客車異常停駛於車道中央，詢問得知五十五歲張姓男子開車下班返家，車輛電力系統突然故障，瞬間熄火動彈不得。
員警協助嘗試發動車子，皆無反應，又逢下班時段，車輛佔據車道造成交通堵塞；為避免追撞事故，員警讓張控制方向盤，協同將車輛推移至路旁，並協助聯繫拖吊車到場處置。
張姓駕駛對員警在危急時刻伸出援手，深表感激。二分局呼籲，民眾平時應定期保養車輛，行車前檢查油、水箱及電力系統；若行駛中遇車輛故障，應先開啟警示燈，並在車後適當距離放置警告標誌，以維護自身及其他用路人的安全。
其他人也在看
台灣車市進入割喉戰！賓士休旅直接下殺25萬
台灣賓士最近悄悄在官網更新車款資訊，AMG GLE 53與GLE 53 Coupe迎來全新「星夜版 Night Edition」，不只換上更濃厚的AMG風格設定，連售價也同步下修，各降25萬元，分別來到456萬元與489萬元。沒有記者會、沒有新聞稿，卻瞬間在車迷圈掀起熱議，不少人直呼這波調整來得又快又狠。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
104 萬起就能入手！大改款 Toyota RAV4 三外型六等級登場，喊話年銷 3 萬輛
全新Toyota RAV4共規劃出豪華、尊爵、尊爵+、旗艦、ADVENTURE 4WD與GR SPORT 4WD六個車型等級，從都會家庭、戶外機能到運動取向都有明確對應，並且相較於104萬至140萬元之間的預售價格，除了入門豪華車型維持104萬售價不變，其餘版本全部再降1萬元，藉由更具競爭力的定價策略吸引買家進場，也充分展現和泰汽車想要持續鞏固銷售霸主地位的企圖心。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
TOYOTA ALL NEW RAV4 汰舊換新99萬起、六車型震撼上市
SUV經典傳奇-RAV4於1994年問世，上市後即以其優異的品質與性能，深受國內外消費者喜愛，在全世界已銷售超過1,500萬輛，亦是全球銷售霸主註1。而RAV4自1997年導入台灣後，深受台灣市場好評，不僅18年蟬聯進口車銷售冠軍，累計在台灣銷售也超過32萬輛註2。自2025年12月26日開放預接以來，市場詢問熱度瞬間引爆，累計訂單突破5,000張大關，其中 RAV4 ADVENTURE、RAV4 GR SPORT 等個性化車型佔比更高達40%，反映出新世代車主不再滿足於單一用途，更渴望透過座駕展現自我風格的質感生活態度。 三種性格 同一個傳奇！導入完整車型陣容，滿足不同客群的需求 全新第六代…CarFun玩車誌 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
宏佳騰MK150開價9.8萬元，搶攻多功能跨界輕檔車市場
宏佳騰於2026年1月5日正式發表全新多功能輕檔車MK150，主打將冒險元素與玩樂精神融入日常騎乘之中，鎖定想要一車多用、兼顧通勤與假日探索的年輕族群與輕度冒險玩家。MK150以相對親民門檻與高度實用性切入，展現宏佳騰對市場趨勢的精準掌握。地球黃金線 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
Peugeot 408小改款登場 三爪燈組與發光字標成為新亮點
Peugeot旗下最具設計話題的跨界跑旅408，迎來了備受矚目的小改款。這次改款最顯著的改變在於品牌視覺語彙的更迭，原先極具侵略性的長條「獠牙」日間行車燈正式宣告退場，取而代之的是與新世代3008/5008看齊的「三爪」式燈組設計。這項被外媒戲稱為「拔牙」的工程，並未削弱408的氣場，反而透過更細緻的Matrix LED矩陣式頭燈與全新的3D造型水箱護罩，為這輛法系美型車增添了幾分成熟且俐落的時尚感。小改款408將極具侵略性的長條「獠牙」日間行車燈移除，取而代之的是與新世代3008/5008看齊的「三爪」式燈組設計。除了車頭的變革，細節處的「發光」巧思也是本次改款的精髓。小改款408成為品牌首款在車尾導入「發光PEUGEOT字標」的車型，橫貫式黑化尾燈條在點亮後更具層次。此外，Peugeot特別為其開發了名為「迷幻綠（Flare Green）」的專屬新車色，這款車漆能隨環境光線在亮黃與深綠之間切換，搭配新設計的19吋至20吋幾何造型輪圈，讓408在動靜之間都能成為道路上的視覺焦點。 走進車室，招牌的i-Cockpit座艙也同步進化。改款後的408換上了顯示效果更佳的10吋3D數位儀表板Carture 車勢文化 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
頑固、情懷 可以對抗趨勢？ 從高市早苗與豐田章男看日本汽車產業
放眼日本，有兩位指標性人物正以近乎「頑固」姿態守護著日本傳統與尊嚴，分別是高市早苗與豐田章男。高市早苗是日本新任首相，更是第一位女性首相。豐田章男是日本第一，也是世界第一的豐田汽車集團掌權者。除了位高權重，兩位都是眾所皆知的愛車人。在充滿冰冷數據、殘酷挑戰的世界裡，向來不被重視的感性與溫度可以帶領日本汽車過關斬將？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 3
保時捷坦承 Macan 轉型電動車策略錯誤！將推全新 SUV 搭油電動力
擔任 Porsche 絕對銷售主力的 Macan 休旅車，原廠在 2019 年宣布 Macan 車系全面轉向純電動力，象徵品牌電動化的重要關鍵，但純電 Macan 問世後的銷售表現不如預期，近日 Porsche 也公開承認，僅推出純電 Macan 的決策錯誤，因此將推出一款全新油電休旅填補市場空缺。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1
試駕》油電當道、舒適上位！福特六和推全新戰將Ford Territory 搶攻中型SUV大餅
在國產車市場普遍陷入價格競爭、科技落差的時代，福特六和繼以全車系標配Level 2半自動駕駛輔助系統寫下國產車技術里程碑後，又走出一條更有溫度的路，推出全新油電休旅Ford Territory宣告：國產車不只可以平價，還能「誠意十足」。全新Ford Territory導入1.5T Per4mance Hybrid頂規驚豔版油電車型，還有原生版油電車型、渦輪闊......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
華麗退場後，我們看見的是夢想還是價目表？從 2026 台北車展看全球移動浪潮與在地文化
隨著 2026 台北新車暨新能源車大展在世貿一館落下帷幕，那股由閃光燈、低音音響與合約書成交聲交織而成的熱氣，似乎還殘留在信義區的空氣中。對於許多剛拿到新車訂單、正滿心期待交車的準車主來說，這是一場成功的盛會；但對於長期觀察汽車產業脈動、看過無數國際展會的媒體從業者而言，這場在世貿一館舉辦的展覽，更像是一面巨大的鏡子，映照出台灣汽車市場在全球大環境變遷下的種種態勢。2GameSome ・ 1 天前 ・ 2
普利司通日本率先推出豪華SUV 專用胎ALENZA LX200，噪音降低16%，濕地煞車縮短15%
普利司通（Bridgestone）將於 2026 年 2 月起在日本市場逐步推出高階 SUV 專用輪胎「ALENZA LX200」。該輪胎將提供 23 種尺寸，從 175/80R16 91S 到 235/50R21 101W不等。根據輪胎標籤系統，ALENZA LX200 的滾動阻力係數達到 AA 至 A 級，濕地抓地力也達到「A」級。與前代ALENZA LX100 相比，其噪音降低16%，濕地煞車距離縮短15%，滾動阻力係數降低18%，在舒適性、駕駛性能和環保性之間實現了平衡。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
頭份清晨街頭驚傳槍響！轎車遭攔截開槍駕駛腳踝中彈送醫
苗栗縣頭份市下公園，今（12）日清晨驚傳槍響。一輛豐田轎車當街被一輛馬自達休旅車攔截，休旅車駕駛跳下車，移動到轎車副駕駛座方位，朝轎車射擊至少2槍後棄車逃逸，轎車男性駕駛腳部中彈就醫，等候開刀，警方也在場。轄區頭份警方調查，中彈受傷的轎車駕駛男性為23歲黎姓男子，自行到頭份為恭醫院就醫，另查出該槍擊自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Nissan Serena中期改款換上華麗的車頭，座艙科技大進化內建Google資訊娛樂系統
面臨建廠以來最大財務危機的Nissan日產汽車，目前正全力振作，進行全面性變革，變革程度之大，我們甚至可以從車子造型風格的改造看出端倪。Nissan旗下中大型多功能休旅Serena，市售車為六代車款，上市已有三年多，日本原比廠今日推出中期改款新車，在外型真是霸氣十足而且非常時尚，此外，座艙科技也有大幅進化，換上內建Google服務的全新資訊娛樂系統，並有更豐富的配置選擇，動力系統方面，Serena 仍沿用大家所熟悉的底盤平台和動力系統。汽車日報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
60 期零利率 + 延長保固雙重送，賓士電車 EQA、EQB、EQE、EQE SUV 新春限時購車禮遇
台灣賓士鎖定豪華電動車市場推出全新禮遇，即日起至 2 月 28 日止，EQA、EQB、EQE 及 EQE SUV 均享「純電星未來」專案優惠，結合長年期零利率貸款與延長保固服務，並加碼頂級飯店住宿體驗，幫助消費者更輕鬆擁抱純電移動生活。DDCAR電動車 ・ 1 天前 ・ 發表留言
愛玩車／豐田「中置引擎驚喜」揭幕 引爆汽車界話題
愛玩車／豐田「中置引擎驚喜」揭幕 引爆汽車界話題EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
台中機場公運 雙線運量創新高
台中市政府交通局表示，機場聯外重點路線去年表現亮眼，其中333路線12月全線運量達1萬9,425人次，旅運量創新高，顯見市區與機場間的大眾運輸需求激增，新的一年隨著國際航線版圖拓展，機場聯外公車服務將持續提供旅客便捷、多元的接駁選擇。交通局長葉昭甫表示，市府大力開發台中機場國際航線，航點日益增多，交通局依航班特性優化公車班次與路網配置，繼提供156、162、302、500等路線公車串聯轉運節點，也與觀光旅遊局、交通部民航局台中航空站合作，盤點航空公司與在地觀光需求，陸續新闢679、555、333路機場快線與公車路線加強疏運。「民眾自台中機場搭車出發，30分鐘即可抵達朝馬、捷運文華高中站」，葉昭甫指出，333路與機場快線（555路）為串聯市區與機場的重要幹線，站點行經台中車 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Volkswagen ID. Polo揭曉全新世代座艙設計！實體按鍵回歸、復古情懷融入未來
Volkswagen正式首度對外揭曉全新ID. Polo的內裝設計，同時也宣告品牌新一代座艙世代的到來，作為未來ID.電動車系的設計起點，ID. Polo不僅是一款全新電動小型掀背車，更肩負著為Volkswagen電動車內裝「重新定錨」的關鍵角色，這套全新座艙架構以大量消費者回饋為基礎，核心訴求在於回歸直覺、清晰與高品質，並重新引入長期被用戶期待的實體按鍵配置。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
HYUNDAI 汽車 12 月銷售重返二千台 單月新高
【記者謝志鵬台北報導】HYUNDAI 汽車 2025 年 12 月銷售表現強勢回溫，單月銷售重返 2,000 台大關，創下 2025 年單月新高；全年累計銷售突破 19,000 台，市占率達 4....自立晚報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
疑前男友蓄意衝撞! 轎車翻落邊坡 女駕駛一度受困
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗縣銅鑼鄉，10日晚間發生一起車禍，有一輛自小客車，追撞前車，導致前車翻落3公尺深的邊坡，女駕駛一度受困車內，警消獲報後趕抵現場，將人救出送醫，肇事的男駕駛，沒有離開，也輕傷送醫。女方指控，這是一起蓄意衝撞案，嫌犯就是自己的前男友！恐怖情人前男友追撞前女友。透過監視器畫面，看到在馬路的過彎處，前後兩輛車都高速行駛，這時後車擦撞前車的車尾，導致前車失控，從畫面上消失，後車男駕駛迅速打開車門，前往查看，被追撞的車子，翻落邊坡，呈現四輪朝天的狀況！恐怖情人前男友追撞前女友。目擊民眾是苗栗銅鑼鄉興隆村的居民，案發在10日晚間將近八點，警方與消防隊獲報後，分別派人趕往現場。車子掉入三公尺深邊坡，車內有一人受困，由消防人員協助傷者脫困！追撞前車的郭姓男駕駛，沒有離開現場，等待傷者被拉上路面！連人帶車翻落，邱姓女駕駛，主述右邊肩膀及頭部疼痛，還好她意識清楚，被送往醫院治療。看看當事車輛，挨撞又翻車之下，車體扭曲變形，女方指控，這是一起蓄意衝撞案，涉嫌想要她命的，就是自己的恐怖前男友，由警方後續調查。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：苗栗轎車翻落邊坡 女駕駛一度受困怒控前男友蓄意撞 更多民視新聞報導恐怖情人街頭報復！基隆男毒駕狠撞前女友 凌晨投案遭送辦追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦二寶爸下藥性侵女同事還辯「被仙人跳」 挨告後搬失智母癌末父求情民視影音 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
桃園中壢聯結車起火 國1南下一度回堵數公里
地方中心／周秉瑜 桃園報導今天（12）下午4點多，桃園中壢區中園路，發生一起火燒車意外，一輛聯結車開到一半，車頭突然冒煙起火，駕駛驚覺下車拿滅火器撲滅火勢，不料火勢蔓延相當快，不到半小時，整輛聯結車就被燒毀，由於當時是下班尖峰時段，國道一號南下車輛回堵好幾公里。橘紅火光猛烈燃燒，大量濃煙不斷從聯結車頭竄出，火勢一發不可收拾，消防人員獲報到場，趕緊佈水線滅火，只不過好端端的，怎麼會開到一半，突然起火。聯結車駕駛：「我開一開，右邊突然冒煙，我下來看，但火已經燒起來了，跳下來想要救火，但滅火器在另一邊，我來不及。」聯結車不明原因起火，消防隊佈水線滅火（圖／民視新聞）事發在週一（12）下午4點多，桃園中壢區中園路上，59歲林姓男子開著聯結車，車頭不明原因起火燃燒，駕駛一度拿滅火器想救火，無奈火勢來得太快，不到半小時，整輛車就被燒成灰燼。由於正值下班時間，國道一號南下往中壢方向，車輛回堵了好幾公里，警方進行交通管制。聯結車駕駛：「不到半小時就都燒光了，而且裡面都有塑膠。車是二手的，在哪裡買的我也不知道。」正值車流高峰，一度造成回堵（圖／民視新聞）根據了解，這輛聯結車是向別人借來的，無情大火讓生財工具被燒的面目全非。燃燒面積3平方公尺，所幸火勢在半小時撲滅，無造成人員傷亡，目前拖吊車已拖離車輛，清潔隊處理地面油漬及車體殘渣，至於起火原因，有待火調人員釐清。原文出處：桃園中壢聯結車起火整輛車燒毀 國1南下回堵數公里 更多民視新聞報導日本群馬縣高速公路57車連環撞 釀1死26傷屏東小貨車突竄煙! 熱心客運駕駛.商店老闆急助滅火國3台中霧峰段5車追撞火燒車！烈焰沖天釀2傷 車流回堵3公里民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
福特推「TEAM FORD」試乘Territory、Kuga抽國際賽車體驗之旅！品牌車展1/15台北三創登場
福特六和限時推出「TEAM FORD SUV雙戰力 #點燃你的經典名場面」期間限定活動，邀請民眾體驗「TEAM FORD SUV」Ford Territory與Ford Kuga雙重產品魅力！自2026年1月9日起至2月28日止，至全台Ford展示中心完成Ford Territory與Kuga雙車系試駕活動，即可獲得「國際賽車體驗之旅」（行程價值新台幣10萬元整含稅）抽獎資格乙次，最大獎有機會親臨F1 2026新加坡站或日本站，感受世界頂級賽事的極速魅力。此外，福特六和將陸續於全台指定地點舉辦Ford品牌車展，邀請消費者親身體驗雙SUV強大戰力，展開全新冒險旅程！Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言