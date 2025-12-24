下班尖峰遇規模6.1強震 高捷輕軌停駛5分鐘 旅客全下車

今（24）日傍晚5點47分台東發生有感地震，高雄捷運、輕軌受影響，短暫停駛5分鐘巡檢。（丁治綱攝）

台東縣卑南鄉今（24）日傍晚5點47分發生規模6.1地震，南台灣國家級警報大作，高雄市區最大震度有3級，因應地震發生，高雄捷運、輕軌立即暫停行駛，不過因震度未達4級，停駛約5分鐘巡軌後，即恢復正常行駛。

地震發生時正值下班尖峰時段，記者在輕軌車廂內直擊旅客手機警報大作，並因應地震警報，司機立即停靠月台，並廣播旅客下車等候。

高捷公司說明，地震發生時依照SOP，立即將列車停靠月台，並要求旅客先下車，待搖晃停止後由司機員確認軌道狀況，因震度未達4級，依SOP無須大規模巡檢，司機以限速20公里檢視軌道後，即可恢復正常行駛，整體延誤約5分鐘。

