下班尖峰驚魂！北捷板南線車廂突見學生手持剪刀 乘客嚇壞急按警鈴

北捷板南線今日下午5時許，一名乘客在車廂內持剪刀，造成其他乘客驚慌。（本刊資料照）

台北捷運板南線今（21）日下午5時許發生一起突發狀況，一列自南港站開往南港展覽館站的列車上，有乘客發現一名學生在車廂內手持剪刀，引發周遭民眾緊張。正值下班尖峰時段，車廂內人潮眾多，有乘客立即按下警鈴通報，捷運站務人員與保全隨即啟動應變機制。

列車抵達南港展覽館站後，警方與捷運保全第一時間上車處理，並將該名19歲男性學生帶下車。現場並未發生任何攻擊行為，列車營運也未受到明顯影響。警方隨後將人帶往派出所，進一步釐清相關狀況。

為何會在車廂內拿出剪刀？

據了解，該名學生領有身心障礙證明，當時僅拿出文具用小剪刀並呈現發呆狀態，未對其他乘客有任何威脅舉動。不過，由於事發地點在大眾運輸工具上，正值通勤尖峰，仍讓不少乘客心生恐慌，擔心發生突發危險。

北捷站務人員指出，接獲通報後不敢大意，立刻通報警方並配合保全處置，確保其他乘客安全。警方初步研判，現場並無暴力或攻擊意圖，屬於虛驚一場，但仍需依法處理並釐清動機。

