下班後的儀式感：好好吃飯！在這家台式小餐館不需要思考太多，只需要一口乾爽入味的炒飯、一口爆汁豬排

桃園中壢｜祥祥台式小餐館

有些餐廳，不需要刻意被記住，它們只是安靜地存在著，

在你某個不知道吃什麼的日子裡，默默接住你。

那天在中壢，我們就這樣走進了 祥祥台式小餐館；

祥祥台式小餐館位在 中壢 SOGO 附近，

不是觀光客會特地標記的地方，

卻是很符合中壢日常節奏的一間店。

店面不大，沒有過多裝飾，

桌椅、燈光、空氣裡的味道，

都讓人有一種「啊，可以坐下來了」的感覺。

在這樣的空間裡，

你不會急著拍照，

而是自然地把注意力放回桌上的菜。

我一直覺得，台式小餐館最迷人的地方，

不是創意，而是分寸；

祥祥的菜，就是這樣的存在。

調味不張揚，火候不炫技，卻在每一口裡，都吃得到「剛剛好」。

不是第一口就讓你驚呼，而是第二口、第三口，讓你慢慢把手機放下，專心把飯吃完。

這一餐，我們點了幾道熟悉的菜，

那天點的，全都是你一看菜名就懂的料理。

炸豬排蛋炒飯

炒飯粒粒分明，蛋香輕輕包著米飯，

不算是油亮型，帶著微微的醬油滋味，入口是乾爽、耐吃的口感；

上頭的豬排炸得酥脆，切面還保有肉汁，

一口飯、一口豬排，很簡單，卻很療癒。

酥炸土魠魚

外層炸衣薄薄一層，咬下去是清脆的聲音，

裡頭魚肉細緻、鮮味乾淨；

不用多說什麼，這就是讓人一直夾的那種菜。

鹹蛋炒秋葵

秋葵切得剛好，鹹蛋黃炒得細碎，鹹香卻不搶戲，

把秋葵本身的清甜襯得很好；

是一道會在不知不覺中被吃完的菜。

薑絲鮮蚵湯

湯頭清爽，薑絲提香但不嗆，

蚵仔新鮮，份量也很實在，

喝下去的那一刻，胃跟心都安靜了下來。

這一桌菜吃完，

沒有任何需要被特別記下來的「招牌」，

但整體卻很完整，那種完整感，不是撐，而是一種剛剛好的滿足。

我想，真正會讓人想再回來的餐廳，從來不是靠驚喜，而是靠這樣穩穩的日常。

一間會慢慢變成生活一部分的中壢美食～祥祥台式小餐館，

很適合下班後來，也很適合帶家人來；不吵、不趕、不需要思考太多，

只要好好坐下來，把飯吃完。

在這個什麼都很快的時代，還能這樣慢慢吃一頓飯，本身就是一件很幸福的事。

有些餐廳，存在的意義就是讓人好好吃飯，

離開時，我知道，下次在這附近時，腦中一定會浮現這個名字。

如果你也在找一間中壢 SOGO 附近、可以安心吃家常菜的台式小餐館，

那麼，祥祥台式小餐館，或許會剛好坐在你生活裡，

那個需要一頓好好吃飯的時刻。

祥祥台式小餐館

地址：桃園市中壢區九和五街 32 號

電話：03-426-6995

營業時間：11:00–14:30 16:00–24:00

公休日：星期四

IG、菜單

