下班後的療癒時光！在復古浪漫裡品味白蘭地布丁與日系漢堡

這間漢堡是我的愛店，吃了好幾次，很喜歡這裡的氣質，復古優雅的氛圍令人慵懶放鬆，今天發現白蘭地布丁也相當美味，加上平日晚上人不算多，用餐起來較無壓力，所以我時不時就想來這裡吃頓悠哉的晚餐，看看小說、喝杯冰涼的大葉紅茶，在慢步調裡悠然品味日常的浪漫。

《青春漢堡》散發著一種老時光的浪漫，空氣中飄盪著輕柔緩慢的音樂，深色的木質家具刻畫著時間感，低垂的吊燈暈染出優美的光韻，掛著白幔的木框架則勾勒出更有層次的空間氛圍，我想我喜歡來《青春漢堡》的原因，除了這裡有美味的漢堡餐，更多的是眷戀這裡的氣氛，很放鬆、很自在，時光格外地溫柔。

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大葉紅茶

大葉紅茶淡甜爽口，比一般紅茶多了股淡淡的麥香，配漢堡相當解膩。

大人味白蘭地焦糖布丁

布丁中的白蘭地酒香並不算濃郁，卻也可以明顯嚐出酒香，不會太烈，對不常飲酒的我來說是個恰到好處的溫柔，而甜柔香嫩的布丁本身也是亮點，可口香甜，頂上醇香的鮮奶油再做濃香妝點，焦糖醬就普普通通，有個微苦香氣，恬淡的風味僅略略做個修飾，不過這樣也不錯，不會蓋掉酒香及布丁的香甜。

《青春漢堡》的口味會隨季節變化，所以本文的漢堡僅供參考，口味以現場為準。

青春日光牛肉漢堡

「青春日光牛肉堡」以手打牛肉漢堡排搭配有機京水菜及日式番茄白醬組成，之前吃過他們家數種漢堡，都蠻不錯，但好像還是牛肉堡最好吃，牛肉排煎得非常香，咬一口就令口中瀰漫濃郁迷人的肉香，另外再稍微有點juicy感，單純吃這牛肉排不用配醬就十分美味；麵包也很好吃，Q嫩又有嚼勁，內裡塗上一層鹹鹹的奶油，令整體風味又多一股濃美鹹香，好吃的牛肉排跟好吃的麵包完全是絕配！

至於口味則是有點濃醬版的莎莎，番茄濃香中又帶點小辣，既有濃郁感卻沒搶走麵包及牛肉排的風味，配上《青春漢堡》特有的醃漬蔬菜條更爽口。

肉末咖哩起司牛肉堡

如果是想追求更濃郁的咖哩風漢堡，這款可能會不如預期，不過也是蠻好吃的，漢堡中的咖哩是走微辣乾咖哩路線，風味濃縮於絞肉之上，成了包裹著絞肉的香辣外衣，雖然味道有到位，但沒有覺得很重很濃，是個點到為止的咖哩香。

以上，氣氛浪漫的漢堡餐廳，分享給大家！

青春漢堡 Aoharu Burger 裕隆城店在哪裡？

地址：新北市新店區中興路三段70號2樓（裕隆城內）

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