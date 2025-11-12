下班後LINE不停？陳韋曄籲桃園率先推動「勞工離線權」 張善政這樣說

桃園市議員陳韋曄強調市府應打造一條完整的幸福支持鏈，讓市民從小到老都安心生活。圖：黨團提供

桃園市議會今(12)日進行市政總質詢，國民黨籍市議員陳韋曄於質詢時聚焦「青年、婦幼、長照」三大主題，爭取青年租屋補貼加碼、公托據點擴點、長者健檢及長照服務整合，強調市府應打造一條完整的幸福支持鏈，讓市民從小到老都安心生活。此外，此外，陳韋曄也針對「勞工離線權」倡議，呼籲市府率先制定「下班後不需回覆公務訊息」原則，打造更友善的職場文化。對此，市長張善政回應，公務人員不可能有離線權，是否離線讓企業自己判斷，會鼓勵但不能強制。

桃園市議員陳韋曄建議市府研擬推出「桃園版分級加碼補貼」試辦方案，並結合包租代管政策，讓5000戶包租代管房源中預留部分比例給青年承租。圖：黨團提供

針對青年租屋補貼加碼，陳韋曄指出，目前桃園的青年租金補貼全由中央支應，市府尚未自籌經費加碼，與其他直轄市相比明顯落後。他舉例，台北市已推出「分級加碼」方案，新北市更結合「青銀共居」修繕補助最高可達1萬元。

桃園市議員陳韋曄肯定桃園的「好孕專車」補助全台最優，但建議取消單趟250元上限，並將使用期限延長至產後一年。圖：黨團提供

陳韋曄建議市府研擬推出「桃園版分級加碼補貼」試辦方案，並結合包租代管政策，讓5000戶包租代管房源中預留部分比例給青年承租，「讓青年租得起，也租得到。」對此，都發局長江南志表示，會納入後續研議。

在就業方面，陳韋曄肯定「安薪讚」計畫幫助年輕人穩定就業，但他也建議升級為「安薪讚2.0」，針對低收、中低收或有學貸壓力的青年，加碼分段獎勵，並與「青年脫貧專案」及育兒政策結合，形成跨局處整合支持機制。

談到都市發展，陳韋曄特別關心「平鎮高中南側整開區」，強調該區是南桃園發展的關鍵。他建議市府規劃「社會住宅加可負擔住宅」雙軌並行，並同步設置幼兒園、托嬰與日照中心等公共設施，滿足年輕家庭需求。

陳韋曄也提到，市府應參考日本「UR都市再生機構」的經驗，在社宅內導入健康關懷站、青銀共居與創業空間，讓「住、托、醫、職能」都能在同一社區實現。「社會住宅不只是提供一個住的地方，更是一種新的生活模式。」

陳韋曄指出，目前全市共有56處公托、收托約1800位幼兒，但「資源不均」問題明顯。桃園、中壢各有8處以上公托，但平鎮僅5處，且未有擴點計畫。他呼籲市府採「缺口優先制」，在人口成長快速、資源不足的地區優先設點，並要求將「平鎮游泳池複合式社宅」案納入規劃。

陳韋曄同時建議市府比照台北市，建立線上平台公開托嬰中心評鑑結果與收費資訊，讓家長可直接查詢，「公托不只要有量，更要有感、有信任。」

針對婦幼政策，陳韋曄肯定桃園的「好孕專車」補助全台最優，但建議取消單趟250元上限，並將使用期限延長至產後一年，讓孕媽咪能有更多彈性。他也呼籲市府與交通局合作，擴大「通用計程車」服務範圍，打造「無障礙好孕專車」，真正照顧到身障孕婦。婦幼局長杜慈容回應，目前暫不考慮打開單趟上限，期限研議會從現行7個月延長。

在長照議題上，陳韋曄建議比照北中市作法，針對長者新增健檢項目，包括認知、營養與骨密度檢測，協助提早預防退化。他並呼籲市府成立「長照處」單一窗口，整合衛生與社福系統，讓長者及家屬「一站式」申請服務。

陳韋曄也提出「動物輔療」構想，建議設立「心輔犬培育中心」，讓流浪犬成為陪伴兒童與長輩的心輔夥伴；同時呼籲成立「傳產轉型基金」，協助在地傳統產業升級轉型，維護就業。

