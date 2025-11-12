下班後LINE不停？陳韋曄籲桃園率先推動「勞工離線權」 張善政這樣說
桃園市議會今(12)日進行市政總質詢，國民黨籍市議員陳韋曄於質詢時聚焦「青年、婦幼、長照」三大主題，爭取青年租屋補貼加碼、公托據點擴點、長者健檢及長照服務整合，強調市府應打造一條完整的幸福支持鏈，讓市民從小到老都安心生活。此外，此外，陳韋曄也針對「勞工離線權」倡議，呼籲市府率先制定「下班後不需回覆公務訊息」原則，打造更友善的職場文化。對此，市長張善政回應，公務人員不可能有離線權，是否離線讓企業自己判斷，會鼓勵但不能強制。
針對青年租屋補貼加碼，陳韋曄指出，目前桃園的青年租金補貼全由中央支應，市府尚未自籌經費加碼，與其他直轄市相比明顯落後。他舉例，台北市已推出「分級加碼」方案，新北市更結合「青銀共居」修繕補助最高可達1萬元。
陳韋曄建議市府研擬推出「桃園版分級加碼補貼」試辦方案，並結合包租代管政策，讓5000戶包租代管房源中預留部分比例給青年承租，「讓青年租得起，也租得到。」對此，都發局長江南志表示，會納入後續研議。
在就業方面，陳韋曄肯定「安薪讚」計畫幫助年輕人穩定就業，但他也建議升級為「安薪讚2.0」，針對低收、中低收或有學貸壓力的青年，加碼分段獎勵，並與「青年脫貧專案」及育兒政策結合，形成跨局處整合支持機制。
談到都市發展，陳韋曄特別關心「平鎮高中南側整開區」，強調該區是南桃園發展的關鍵。他建議市府規劃「社會住宅加可負擔住宅」雙軌並行，並同步設置幼兒園、托嬰與日照中心等公共設施，滿足年輕家庭需求。
陳韋曄也提到，市府應參考日本「UR都市再生機構」的經驗，在社宅內導入健康關懷站、青銀共居與創業空間，讓「住、托、醫、職能」都能在同一社區實現。「社會住宅不只是提供一個住的地方，更是一種新的生活模式。」
陳韋曄指出，目前全市共有56處公托、收托約1800位幼兒，但「資源不均」問題明顯。桃園、中壢各有8處以上公托，但平鎮僅5處，且未有擴點計畫。他呼籲市府採「缺口優先制」，在人口成長快速、資源不足的地區優先設點，並要求將「平鎮游泳池複合式社宅」案納入規劃。
陳韋曄同時建議市府比照台北市，建立線上平台公開托嬰中心評鑑結果與收費資訊，讓家長可直接查詢，「公托不只要有量，更要有感、有信任。」
針對婦幼政策，陳韋曄肯定桃園的「好孕專車」補助全台最優，但建議取消單趟250元上限，並將使用期限延長至產後一年，讓孕媽咪能有更多彈性。他也呼籲市府與交通局合作，擴大「通用計程車」服務範圍，打造「無障礙好孕專車」，真正照顧到身障孕婦。婦幼局長杜慈容回應，目前暫不考慮打開單趟上限，期限研議會從現行7個月延長。
在長照議題上，陳韋曄建議比照北中市作法，針對長者新增健檢項目，包括認知、營養與骨密度檢測，協助提早預防退化。他並呼籲市府成立「長照處」單一窗口，整合衛生與社福系統，讓長者及家屬「一站式」申請服務。
陳韋曄也提出「動物輔療」構想，建議設立「心輔犬培育中心」，讓流浪犬成為陪伴兒童與長輩的心輔夥伴；同時呼籲成立「傳產轉型基金」，協助在地傳統產業升級轉型，維護就業。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
桃園放風了！張善政被封「放假戰神」 網：今天選總統會上
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導鳳凰颱風逼近，市長張善政昨晚間宣布今（11）日全市停班停課，與北北基及竹竹苗地區決策不同調，掀起網路熱議。許多網友力...FTNN新聞網 ・ 1 天前
錢龍籲上南崁建設輕軌 串聯機捷、桃園市中心
桃園市議會今(12)日進行市政總質詢，國民黨籍市議員錢龍於質詢時呼籲市府將「上南崁生活圈輕軌路線」納入第二階段捷運路網規劃，並與機場捷運銜接，滿足上南崁及蘆竹地區居民的雙北通勤需求，形塑完整的「軌道生活圈」，讓蘆竹的發展不再成為軌道建設的空白帶。 錢龍指出，明(115)年即將通車的捷運桃園電子報 ・ 20 小時前
《半導體》萬潤前三季每股盈餘12.1元
【時報-台北電】萬潤(6187)公布前三季財務報告：營業收入44.78億元，稅前淨利14.44億元，本期淨利11.61億元，歸屬於母公司業主淨利11.62億元，基本每股盈餘12.1元。(編輯：邱致馨)時報資訊 ・ 17 小時前
桃園南門市場2星期內全面拆除？市府籲勿散播謠言
桃園南門市場日前發生大火，造成約2/3的區域損毀，網路謠傳南門市場將走入歷史，2個禮拜內全面拆除。對此，桃園市經濟發展局今(12)日嚴正澄清，此為假消息，市府僅將針對受損攤位拆除，以確保安全，未受損的攤位不會受影響。 經發局說明，有關南門市場大火，經結構技師公會11月7日現場勘查，部分市場攤位桃園電子報 ・ 20 小時前
《半導體》南茂前三季每股虧損0.01元
【時報-台北電】南茂(8150)公告民國114年第三季合併財務報告業經董事會決議通過。114年前三季營業收入174.11億元，營業毛利16.56億元，營業利益5.07億元，稅前淨損2448.3萬元，淨損455.9萬元，歸屬於母公司業主淨損455.9萬元，基本每股損失0.01元。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 1 天前
桃園南門市場大火受損 市府：全數拆除是錯誤謠言
（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園市南門市場5日晚間發生大火，有數百攤位受影響。桃園市政府今天表示，網路謠傳南門市場將「全部拆掉」為錯誤謠言，僅會針對「受損攤位」執行拆除作業，未受損攤位仍會繼續營業。中央社 ・ 16 小時前
颱風期間勞工未出勤 勞動局：雇主不得視為曠工或強迫補班
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者邱怡芳 鳳凰…中華日報 ・ 1 天前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 13 小時前
WBSC最新世界排名公布！日本高居榜首 台灣維持第二
世界棒壘球總會（WBSC）公布最新世界排名，台灣以總分5112分穩居第二，日本以6676分高居榜首，美國則排第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍的222分。中天新聞網 ・ 2 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
郭台銘母親郭初永真辭世 享嵩壽100歲 養生祕訣天天喝1飲品
鴻海集團創辦人郭台銘今（11/6）中午於臉書宣布母親郭初永真女士辭世，享嵩壽100歲。他表示母親今日上午8點安詳辭世於台北醫學大學附設醫院，並表示將遵照母親遺願，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭，以低調簡健康2.0 ・ 1 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 11 小時前
邰肇玫切除子宮卵巢 曝抗癌成功祕訣
67歲民歌手邰肇玫2014年罹患子宮內膜癌三期，抗癌成功的她昨（11╱12）出席2025「臺北大巨蛋．民歌大團圓」總彩排，透露罹癌後更加重視生活作息，笑說：「我好吃懶作，我可以休息的時候，能躺就躺，生過病的人會對身體比較照顧，所以我只要顧好我的免疫系統，吃好睡好、心情保持好，不喜歡的人就遠離他。」太報 ・ 9 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 11 小時前