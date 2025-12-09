下班忘記關冷氣！補習班「內部開罰12500元」女櫃台傻眼：可以檢舉嗎？

許多公司都會開冷氣或空調維持舒適氣溫，讓員工能夠順利工作。一位在補習班當櫃台人員的女子表示，公司規定下課後沒關冷氣、電風扇要罰錢，沒想到近日真的有人忘記關，相關費用高達12500元，讓她忍不住質疑合法性，貼文曝光後引發熱議。事實上，根據勞動部《工作規則審核要點》也明定，懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款。

原PO在Dcard發文表示，補習班工作規範規定，下課後離開教室要自行關閉冷氣、電風扇等等電器，若被發現沒關，得依照附近國小的教室租借費用付費，沒想到近日有員工發現，補習班有間教室一連4天沒關冷氣，費用高達12500元，讓原PO忍不住質疑合法性，好奇自己是否該匿名檢舉。

廣告 廣告

對此，許多網友紛紛回應，「當然是不合法，就算資方因勞工而有所損失，想要求賠償，也必須提供具體的損害證據，例如當晚冷氣的電量計費數據，而不是資方自己訂一個自己的規定，要勞工賠就賠」、「申訴到底，會讓員工賠這種金額的公司，不用懷疑、高層一定都是垃圾」、「12500元？是冷氣可以拆下來給妳帶走嗎？有夠誇張騙人不懂…」。

根據勞動部《工作規則審核要點》說明，懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款。另外根據《518職場熊報》說明，法律規定以外雇主另外和員工約定的罰則事項，須事先公告並明訂清楚，大部分機關認定「扣薪」違法，但若是績效獎金、分紅、年終獎金等「非工資」，可按犯錯程度輕重扣發合理的比例。

更多中時新聞網報導

阿信迎50歲F3陪慶生 宣告上海開唱

立威廉驚罹癌 重新檢視10年前遺書

現金、保障型資產 宜配置3成以上