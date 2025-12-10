下班忘關冷氣賠款1.25萬合理嗎? 勞動部出面釋疑

下班忘關冷氣賠款1.25萬合理嗎? 勞動部引用《工作規則審核要點》及勞基法說明(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕如果勞工在工作過程中，違反公司訂定的內規，公司可以開價要員工「罰款」嗎？有民眾因為下班前忘了關冷氣，遭雇主要求支付1萬2500元，當事者雖未發聲，但他的同事卻有疑問。對此，勞動部提醒，公司懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款；針對工資，也不得預扣作為違約金或賠償費用，每月需「全額給付」。

有民眾在社群媒體上詢問，本身是補習班櫃檯人員，補習班上課會開冷氣，有規定離開教室後，需要自行關閉冷氣，否則就得罰款。近來有同事忘記關冷氣，竟從5日晚間20時30分一路開到8日上午11時，冷氣將近4天沒關，未關冷氣的教室負責人及另名櫃檯人員被要求支付1萬2500元，質疑「是否合理？」「可以檢舉嗎？」。

對此，勞動部表示，根據《工作規則審核要點》規定，公司懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款。勞基法第22條及第26條另有規定， 工資應全額直接給付勞工，且不得預扣工資作為違約金或賠償費用。不過，因為勞工的疏失導致雇主受到損害時，雇主宜另循司法途徑尋求救濟，不得直接扣發工資。

勞動部表示，若民眾發現事業單位(公司)違反工作規則審核要點或勞基法，可詳載事業單位名稱、地址及具體事證，直接向該事業單位所在地的勞工行政主管機關請求處理，以維護自身權益。

