下班忘關冷氣⋯補習班員工遭罰萬元！勞動部回應了

一名女網友發文求助，她表示自己在一間美語補習班負責櫃台工作，而近期因同事週末離開教室時忘記關冷氣，導致機器運轉2天半的時間，對此，補習班竟要求負責人支付1.25萬元的費用，讓她看到這筆驚人費用後傻眼表示「合法嗎？」，貼文底下也有許多網友質疑收費標準太誇張，對此，勞動部回應「公司不得訂定懲罰性或賠償性罰款，且勞工可收集相關資料向當地行政機關請求處理」。

下班忘關冷氣⋯補習班員工「遭罰1.25萬元」驚問：合法嗎？勞動部回應了

原PO分享同事遭要求支付1.25萬，質疑其背後合理性。（圖／翻攝自Dcard）

原PO看到忘記關冷氣就遭罰破萬，自己也嚇到。（圖／翻攝自Dcard）

一名網友在Dcard發文表示，她任職於一間美語補習班擔任櫃檯，內部規定只要下課離開教室就要把冷氣、電扇關閉，若未依規定執行，則須依照補習班租借對面國小教室的費用進行「賠償」。結果在本月8日早上到班，打掃阿姨發現一間教室從上禮拜五晚上8點30分下課後到當天上午11點，冷氣整整運轉了 2天半，對此，補習班要求這間教室的負責人與櫃檯需要支付12500元的費用。原PO表示自己雖然不需要負責這筆金額，但看到價錢還是嚇一跳，詢問網友「這樣是合法的嗎？我可以匿名去勞工局檢舉請他們來勞檢嗎？」。

針對補習班罰款合理性，勞動部回應了。（圖／民視新聞資料照）貼文底下有不少網友留言表示「當然是不合法，就算資方因勞工而有所損失想要求賠償，也必須提供具體的損害證據，例如當晚冷氣的電量計費數據，而不是資方自己訂一個自己的規定要勞工賠就賠，況且就算按照電量計費賠償也不會是全賠，資方主管應複檢而未複檢，責任歸屬並非全部在勞工，還有最重要的一點，該工作實際歸屬於誰」、「如果這份工作一個月薪水20萬，冷氣沒關罰12500我願意」。對此，勞動部針對此事回應，依《工作規則審核要點》規定，公司懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款。勞基法第22條及第26條另有規定， 工資應全額直接給付勞工，且不得預扣工資作為違約金或賠償費用。勞工如因疏失致使雇主受損害時，雇主宜另循司法途徑尋求救濟，不得逕自扣發工資。若民眾發現事業單位違反工作規則審核要點或勞基法，可詳載事業單位名稱、地址及具體事證，逕向該事業單位所在地勞工行政主管機關請求處理，以維權益。

原文出處：下班忘關冷氣⋯補習班員工「遭罰1.25萬元」驚問：合法嗎？勞動部回應了

