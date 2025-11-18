下班快來買！買一送一今天倒數 星巴克「星送禮」開始搶購

【緯來新聞網】萬元輕鬆入手，星巴克星送禮推出限量專屬贈禮「歡樂同慶 百杯幸福」，即日起於星巴克APP即時送禮平台「星送禮」開始搶購，單組販售金額$10,000元，每組內含100張星巴克電子飲料券，每張飲料券可換到140元(含)以下之任一飲料乙杯，一萬元放大1.4倍驚喜回饋，帶著星巴克一起歡樂同慶，活動期間限量銷售1,000組，活動詳情請依星巴克網站公告為準。

星巴克今日買一送一指只到晚間八點！（圖／統一提供）

星巴克邀您與好友分享歡樂時光，即日起至11月18日「歡樂同慶 好友分享日」，活動期間 11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，把握美好時刻，揪上好友一起來杯咖啡。

星巴克星送禮推出限量專屬贈禮「歡樂同慶 百杯幸福」。（圖／統一提供）

