下班快戴口罩！境外空污移入「全台變色」 南部連5天亮橘燈

記者蔣季容／台北報導

境外污染物隨著大陸冷氣團南下，預計傍晚移入影響我國空氣品質。（示意圖／資料照）

外出注意空氣品質！環境部今（2）日表示，境外污染物隨著大陸冷氣團南下，預計傍晚移入影響我國空氣品質，短時間污染濃度偏高，空氣品質多為普通至橘色提醒等級。中部以北預計明日午後趨緩，不過南部地區則因境外污染物往南傳輸，且位於下風處、風速較弱，橘色提醒可能持續至本週五（6日），請民眾外出時留意空氣品質變化。

環境部說明，中國上海至山東一帶昨日PM 2.5 小時濃度約70~180微克/立方公尺，污染物持續累積。隨大陸冷氣團今日南下，境外污染物預計傍晚起移入，北部地區PM 2.5 小時濃度可能達30~50微克/立方公尺，此次移入污染濃度偏高，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。

廣告 廣告

環境部提及，境外污染物隨東北風往南移動，預計明日午後中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級；南部地區則因位處下風處且風速弱，加上中午以前垂直擴散條件不佳，導致境外及本地污染物易持續累積等，預估橘色提醒等級將持續至週五，待7日東北季風再增強且無境外影響下，空氣品質可望好轉至普通等級。

環境部提醒，空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。

更多三立新聞網報導

加熱菸新制2/1上路！入境攜帶200支免稅 搞錯1事最重罰500萬

菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍

全台濕冷！今入夜急凍探11度 下波「更強冷氣團」這天殺到

59歲男罹肝癌 1年後「12公分腫瘤」竟沒了！醫揭3奇蹟助力

