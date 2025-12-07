下班未回家！高雄聯結車司機暴斃駕駛座 遠端監控揭悲劇

高雄市前鎮區昨（6日）發生聯結車男司機暴斃車內的悲劇，而全案會曝光，是因為死者的家人遲遲未見他回家，公司接獲電話後調遠端車內監視器畫面後才發現這心痛一幕。

前鎮分局。 （圖／Google map）

據《ETtoday》的報導，事發地點在金福路的一處停車場，警方昨天晚上10點15分獲報，旋即會同救護人員趕往，抵達後發現車內56歲劉姓男駕駛，拍窗叫喊都沒有回應，緊急破窗發現他已經沒有呼吸心跳，檢傷發現已經氣絕多時。

警方鑑識小組初步鑑驗，發現現場沒有外力介入、沒有打鬥痕跡，車窗、車門也沒有被破壞，初步排除有他殺可能，全案會曝光是因為他昨晚下班時間後卻一直沒回去，家人擔心之下致電他的公司，劉男的公司馬上打開遠端車內監視器畫面，發現他把車停好以後就倒在車內，公司方面當下立刻報警，但仍是有憾事發生。

前鎮分局警方目前已經將全案報請檢察官跟法醫相驗，也同時通報高市府勞工局，勞檢處後續也將調查劉男是否有超時工作，或是勞動條件異常的狀況。

