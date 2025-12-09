下班沒關冷氣「被罰1萬2500元」！補習班女櫃檯一聽嚇傻

生活中心／朱祖儀報導

原PO透露，只要下班沒關冷氣就會被罰款。（示意圖／資料照）

雖然近來天氣轉涼，但不少公司是密閉空間，仍會開冷氣或空調維持內部溫度。一名補習班櫃檯人員表示，他們上課仍會開冷氣，但有規定離開教室後，需要自行關閉冷氣，否則就得罰款。近來有同事因為忘記關冷氣，竟要付1萬2500元，她得知後很吃驚，好奇「這樣是合法的嗎？」文章曝光後掀起討論。

一名女網友在Dcard發文表示，她是一間美語補習班的櫃檯人員，公司內部規定，下課離開教室後，就得自行關閉冷氣及電風扇等電器，若被發現沒有關閉就要按照補習班對面國小租借教室的金額付費。

近來打掃阿姨發現有一間教室的冷氣，從5日晚間20時30分一路開到8日上午11時，冷氣將近4天沒關，因此教室負責人及另名櫃檯人員要付1萬2500元費用。原PO表示，雖然她不需要被扣款，但聽到此事還是嚇了一跳，「這樣是合法的嗎？我可以匿名去勞工局檢舉請他們來勞檢嗎？」

原PO透露，有同事被罰款1萬2500元。（圖／翻攝自Dcard）

眾人全都看傻表示，「當然是不合法，就算資方因勞工而有所損失，想要求賠償，也必須提供具體的損害證據，例如當晚冷氣的電量計費數據，而不是資方自己訂一個自己的規定，要勞工賠就賠」、「12500？是冷氣可以拆下來給妳帶走嗎？有夠誇張，騙人不懂」、「12500的電費都可以吹好幾個月了，吃相好難看」、「薪資單下來直接去檢舉，妥妥的證據。」

勞動部《工作規則審核要點》規定，公司懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款。若民眾發現事業單位違反勞基法，可詳載事業單位名稱、地址及具體事證，逕向該事業單位所在地勞工行政主管機關申訴，請求處理，以維權益。

