下班沒關冷氣！補習班員工被罰1.25萬 勞動部回應

補習班一間教室的冷氣從5日下班後到8日上午都沒關。（示意圖／翻攝自pixabay）





年底了，許多人都希望荷包能飽滿一點，但對一位在美語補習班擔任櫃檯的女網友來說，近日卻因為一筆意外的「罰款」而心驚膽戰。她指出一間教室的冷氣從5日下班後到8日上午都沒關，補習班竟要求教室負責人與她這位櫃檯人員，共同支付高達1萬2500元的費用。補習班稱這是按照對面國小租借教室的金額來計算，讓她不禁質疑：「這樣的罰則合法嗎？」

這名在美語補習班擔任櫃檯的女網友在Dcard上發文指出，補習班的工作規範明文規定，下課後離開教室必須自行關閉冷氣、電風扇等電器，若被發現未關，將依據「補習班對面國小租借教室的金額」來計算罰款。

廣告 廣告

這次的事件是打掃阿姨發現，有一間教室的冷氣從上週五12月5日晚上8時30分，一直到這週一12月8日上午11時都沒關閉。補習班據此裁罰，要求該教室的負責人及櫃檯人員必須共同支付高達1萬2500元的費用。雖然原PO不是需要被扣款的人，但這筆龐大的罰款讓她深感不安，於是上網詢問這樣的罰則是否合法。

這次的事件是打掃阿姨發現，有一間教室的冷氣沒關閉。（示意圖／翻攝自pexels）

針對補習班逕自訂定高額罰款並要求員工支付的行為，勞動部指出，依據《工作規則審核要點》，公司懲罰內容不得含有解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性的罰款。

勞動部指出，公司懲罰內容不得含有解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性的罰款。（圖／翻攝自Google maps）

勞動部進一步引用《勞基法》第22條及第26條規定，強調工資應全額直接給付勞工，且不得預扣工資作為違約金或賠償費用。

勞動部表示，即使勞工因疏失造成雇主受損害，雇主也不得逕自扣發工資。若要尋求賠償，雇主應該另循司法途徑，透過民事訴訟來尋求救濟。

勞動部最後指出，民眾如果發現事業單位違反《工作規則審核要點》或《勞基法》相關規定，可以詳載事業單位名稱、地址及具體事證，逕向該事業單位所在地勞工行政主管機關請求處理，以維護自身權益。

這名櫃檯員工在文末也提到：「我可以匿名去勞工局檢舉請他們來勞檢嗎？」依勞動部說法，勞工可以向地方勞工行政主管機關檢舉，保障自己的權益。

更多東森新聞報導

週休三日要來了？勞動部：再延展2個月正式回應

勞保紓困貸款15日開辦 每人最高可貸10萬元

職災重建中心爆霸凌！懷孕員工遭刁難請假 勞動部回應了

