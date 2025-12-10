下班沒關冷氣！補習班員工遭罰「1.25萬元」她驚問合法嗎？勞動部揭真相

財經中心／王文承報導

一名補習班櫃檯人員透露，公司有同事因忘記關冷氣，被要求支付高達1萬2500元的費用。（圖／資料照）

氣溫逐漸轉涼，但許多室內密閉空間仍會開啟冷氣或空調維持溫度。一名補習班櫃檯人員透露，他們公司規定下課離開教室時，員工必須自行關掉冷氣與電扇，否則將被處以罰款。日前就有同事因忘記關冷氣，被要求支付高達1萬2500元的費用，讓她相當震驚，也不禁質疑：「這樣的規定合法嗎？」貼文曝光後，引發熱烈討論。對此，勞動部表示，勞工如因疏失致使雇主受損害時，雇主宜另循司法途徑尋求救濟，不得逕自扣發工資。

員工沒關冷氣遭罰1.25萬元 勞動部這樣說



一名網友在網路論壇《Dcard》發文表示，她任職於一間美語補習班，內部規定只要下課離開教室，就必須將冷氣與電風扇關閉；若未依規定執行，則須依照補習班租借對面國小教室的費用進行「賠償」。

不久前打掃阿姨發現某間教室的冷氣竟從5日晚上20時30分一路開到8日上午11時，冷氣連續運轉近四天。因為教室冷氣未關，負責該教室的老師與另一名櫃檯人員被要求共同負擔1萬2500元。雖然原PO本人未被扣款，但聽到金額仍嚇了一跳，並好奇詢問：「這樣合法嗎？我能不能匿名向勞工局檢舉？」

對此，勞動部表示，依《工作規則審核要點》規定，公司懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款。勞基法第22條及第26條另有規定， 工資應全額直接給付勞工，且不得預扣工資作為違約金或賠償費用。勞工如因疏失致使雇主受損害時，雇主宜另循司法途徑尋求救濟，不得逕自扣發工資。

勞動部指出，若民眾發現事業單位違反工作規則審核要點或勞基法，可詳載事業單位名稱、地址及具體事證，逕向該事業單位所在地勞工行政主管機關請求處理，以維權益。

