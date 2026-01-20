下班注意保暖！7縣市低溫特報 「這5地」恐跌破10度

即時中心／潘柏廷報導

中央氣象署今（20）日下午4時34分指出，今日受到強烈大陸冷氣團南下，明（21）日至23日強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷；另，今傍晚至明日新竹以北地區有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗地區及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。

氣象署針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，發布非常寒冷的「橙色燈號」，同時對苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，發布寒冷的「黃色燈號」。

因此，氣象署呼籲民眾，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

中央氣象署針對7縣市發布低溫特報。（圖／擷取自中央氣象署官網）

