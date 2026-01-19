下班注意！北北基雨彈來襲 大雨一路下到明天清晨

北北基雨彈來襲，大雨一路下到明天清晨。（鏡報林煒凱）

氣象署今（19）日表示，東北風影響，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象署今天針對3縣市發布大雨特報，範圍包括基隆市、台北市、新北市，影響時間到到明天清晨，請民眾注意。

3縣市大雨特報。（取自氣象署官網）

氣象署指出，今天東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，尤其在桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，中南部地區仍為多雲到晴，入夜後雨勢再擴大，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有廣泛持續的降雨，並有局部大雨發生的機率。

提醒民眾，大量的降雨常導致洪澇現象，為台灣主要天然災害原因之一，強降雨常導致山區坍方、落石及土石流，低窪地區亦應慎防積淹水、河川周邊也要注意河水暴漲、山洪暴發等災害。

