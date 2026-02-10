下班的療癒時光！主人回家愛貓「排隊迎接」融化網友的心

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外日前傳出一起溫馨的養寵日常，一名飼主每天下班回到住家樓下時，抬頭就能看到窗邊整齊排列的一雙雙發亮貓眼，在夜色中同時望著她的方向，彷彿早已算準回家的時間提前守候，讓許多網友忍不住直呼「這簡直是一天最療癒的時刻」。

據了解，這名飼主在家中一共養了7隻貓咪，平時她都在固定時間外出上班，作息相對規律，貓咪們長期在同一環境生活，也逐漸熟悉了主人的行程與返家節奏，久而久之，只要每當接近下班時段，貓咪們就會不約而同地聚集到窗邊，等待那個每天都不會失約的身影出現。

貓咪們長期在同一環境生活，逐漸熟悉了主人的行程與返家節奏

(示意圖/Unsplash)

飼主感嘆，每天自己都還沒進家門，僅僅只是走到樓下，就已經被「全員監視」，夜晚的窗內一字排開七雙圓滾滾的眼睛，在黑暗中閃閃發亮，整齊程度宛如排練過一般，彷彿貓咪們早已確認她即將出現，甚至有時回家時間稍有提前或延後，牠們仍會守在原位，讓她差點懷疑愛貓是不是有偷偷看了時鐘。

這段溫馨的日常曝光後，融化了不少網友的心，有人笑稱「根本是貓界版雷達」、「這也太幸福了吧」、「貓咪的生理時鐘不是開玩笑的」、「不像我家貓只會躺著耍廢」，也有人表示羨慕能被這麼多小貓同時迎接，只要看著窗邊那一排貓眼，就算加班再累也能瞬間被治癒。